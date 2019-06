Goran Čar: 'Prijatelji moje pivo ne bi mijenjali za neko drugo'

Goran Čar (51) prijavio se u show 'Večera za 5 na selu' jer voli kuhati i spremati jela za društvo, a kako je u mirovini i ima slobodnog vremena uz podršku ukućana nije ga bilo teško nagovoriti.

Dugo već živi u Brezovici, nadomak Zagreba, otkako se oženio prije 30 godina. Za gradski život Zagreba kaže kako ima svojih prednosti, ali kako se sve modernizira pa tako i selo, život van grada postaje sve privlačnije odredište.

- Sve se moderniziralo, pa i selo. Blizu su nam i veliki centri. Prednost života u prirodi je kada dođe proljeće možete izaći van i prošetati, također možete imati i domaće životinje, odnosno ljubimca. Nitko vam neće prigovarati ako vam pas zalaje, a ima i gdje trčati - kaže nam Goran.

Čar ima dva psa, papigu i voli životinje. Ima mali vrt i otkako je, ima par godina, u vojnoj mirovini, sada ima malo više vremena jer, kako kaže, koliko god bio velik vrt on iziskuje rad, a Goran i obitelj uživaju raditi u prirodi.

- Mi volimo uživati u životu. Tako smo si složili sve, i terasu i taj kamin i vanjski tuš. Sve smo si onako napravili da gdje god pogledaš uživaš. Sve to iziskuje brigu. Moraš malo pofarbati, srediti... da ne pričam o košnji trave - govori Goran.

Čar dodaje da se ne bi mijenjao i nikada se ne bi vratio u Zagreb. U mnoštvu hobija koje ima, Goran pravi i vlastito pivo.

- Volim svašta praviti. Radio sam i vino i pekao rakiju i likere. Onda sam čitao o toj pivi već davno, ali kod nas nije bilo tehnologije, nisi mogao ništa kupiti za to, ni nabaviti sirovine. Što je najbolje, ja od nikoga nisam vidio kako se to radi, već me prijatelj uvukao u to jer je on upoznao nekog tko to zna. A mene to odavno zanima. S njim sam par puta probao pa sam onda krenuo sam - priča Goran.

Prvo je sam sebi napravio kuhinju za proizvodnju piva, a s vremenom se sam i modernizirao. Dobije nekih 35 litara pive po jednom kuhanju.

- To nije nimalo jednostavno kako se možda čini. Može se napraviti sto vrsta piva. Ja radim crno, crveno i i svijetlo, sve pravim - objašnjava Čar i kaže kako radi samo za sebe, a novu turu pravi kada prethodnu rundu potroši.

- Kako mi zafali tako napravim novo. Prijateljima se sviđa i kažu da nikada ne bi mijenjali moje pivo za neko drugo - naglašava Goran.

Kuhanje piva ga veseli, rado nam priča o tome kako se sve pravi.

- Uživam u kuhanju piva. To traje po šest, sedam sati - kaže Čar.

Osim kuhanja i proizvodnje piva, hobiji su mu rezbarenje drva i decoupage, a i ribičija. Kuma je njega i kćer 'navukla' na decoupage, koji ga zanima, jer je i sam grafički dizajner po struci. Voli raditi i s drvom pa sam pravi i drvene otvarače za svoju pivu.

- Čovjek mora raditi neki posao, imati neki cilj, inače će prolupati - poručuje Čar.

Od ukućana on je taj koji najčešće kuha, a voli i roštilj. Najviše kuha vinske gulaše i razne 'mućkalice', za koje kaže da nema nekog posebnog recepta, nego kako ispadne.

- A uvijek dobro ispadne pa se traži tanjur više - kaže Goran.

Svima savjetuje da tko nešto ne voli da ni ne kreće u to, pa tako i u kuhanje.

- Moraš voljeti jesti, moraš voljeti uživati u tome, voljeti stajati za šporetom i gledati kako se to sve radi. Ako ne uživaš u tome, ako ti je to tlaka nemoj to ni raditi - poručuje Goran koji često sam peče i kruh.

Savjetuje i da sve sastojke treba staviti otprilike u isto vrijeme kuhati.

- Sva jela bi trebala otprilike ići u isto vrijeme u lonac da se mogu prožimati jer tako jedan miris prelazi na drugi, treći... Najgore je kada kuhate posebno pa poslije ubacite zajedno - govori Goran.

Od riječne ribe samo pastrvu i šarana voli jesti jer, kako kaže, riječna riba ima puno kostiju, a morska malo manje pa je stoga i voli malo više.

Vječiti je takmac i nada se pobjedi i u ovom showu.

- Volim pobjeđivati u bilo čemu. Čemu sjedimo i kartamo ako ne volim pobjeđivati - šali se Goran i kada bi odnio pobjedu kaže da bi novce potrošio skupa s obitelji.

- S nagradom treba razmišljati kao da smo je u obitelji osvojili, bez obzira što sam ja kuhao - kaže Goran i dodaje da bi vjerojatno potrošili na nešto za kuću, svako bi dobio po nešto.

