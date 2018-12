Goran i Hana u noćnom klubu: 'Savršeni' dijelio ruže na ulazu

Goran Jurenec (39) i njegova odabranica Hana Rodić (21) posjetili su u petak navečer zagrebački noćni klub 'Ritz'. Gospodin Savršeni na samom ulazu u klub prvih 300 sretnica podijelio je crvenu ružu, a uz osmijeh poželio im je i dobru zabavu.

[video: 1202848 / Goran Jurenec (39) i njegova odabranica Hana Rodić (21) posjetili su u petak navečer zagrebački noćni klub 'Ritz'. Gospodin Savršeni na samom ulazu u klub prvih 300 sretnica podijelio je crvenu ružu, a uz osmijeh poželio im je i dobru zabavu]

Djevojke na ulazu u klub bile su oduševljene što im je Goran dao ružu, te su mu se sve do reda zahvalile na lijepoj gesti.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Kako nam je Hana nedavno otkrila, novopečeni par trenutno gleda neki grad u kojemu bi mogli imati dobru karijeru, a dodala je veza stvar kompromisa i da se sve zajednički dogovaraju.

No sada nam je Goran pak otkrio novi detalj njihovih planova za budućnost.

- Super mi je u Zagrebu, uživam s Hanom, nije isključeno da i ovdje potražimo neki smještaj i započnemo zajednički život - otkrio nam je Gospodin Savršeni koji je bio vidno oduševljen što se iz Njemačke vratio svojoj odabranici.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Dodao je kako ga ljudi prepoznaju na ulici, ali da njemu to nije naporno i da mu je drago što mu ljudi prilaze, no Hana sa susretima s s Goranovim obožavateljicama, kako kaže, nema problema.

- Nisam ljubomorna na cure koje ga gledaju - kaže Hana koja isto mišljenje nije djelila i u samom showu. Tada je tvrdila kako ju je znala 'oprati' žuta minuta.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Sviđa ti se netko i onda saznaš da taj dečko isto ide s drugom na spoj, normalno da te malo ‘opere’ ljubomora. No nikad nisam bila ljubomorna na neku od određenih kandidatkinja. Jednostavno, to je ta naša ženska priroda da, kad nam se nešto sviđa, ne bismo to baš dijelile - objasnila je Hana.

[video: 1202762 / Hana i Goran na prvi zajednički Božić.]

Htjela je da se Goran zaljubi u nju baš takvu kakva jest, što on i je. Sada ne mora biti sumnjičava jer zna da se Goranu sviđa samo ona.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Hana mi je zapela za oko od prvog dana, vjerovao sam da je ona prava za mene - kaže Goran.

Dok se par zabavljao i družio s obožavateljima do dugo u noć dodali su kako im ovo neće biti posljednji tulum koji će u ovoj godini provesti zajedno.

- Novu godinu ćemo dočekati zajedno, bit će nam lijepo - rekao nam je Goran.

[video: 1202769 / Hana o vezi s Goranom.]

