Goran Karan vraća se u Lisinski! 'Koncert će biti obnova zavjeta'

Sjajna vijest za sve ljubitelje glazbe: Goran Karan nastupa u najprestižnijem hrvatskom koncertnom prostoru, dvorani Vatroslava Lisinskoga 21. studenog 2024. nakon skoro pet godina!

- Dragi ljudi, koncert 'Najbolji dani' bit će obnova zavjeta između publike i mene, ali i događaj na kojem ćemo stvoriti puno novih nezaboravnih uspomena. Izuzetna mi je čast što ste mi povjerili vaše najbliskije životne trenutke i svoju ljubav ozvučili mojim pjesmama. Vi ste ih oživjeli vašim poljupcima. Vi ste im dali smisao svojim životima. Hvala vam za sve naše dragocjene zajedničke godine i za sve trenutke koji nas radosno čekaju. Dođite svi vi koji volite, zagrlit ćemo se glazbom. Ponesite srce, to je sve što će nam trebati Maestro, muzika - poručuje Karan.

Split: Finalna večer Melodija Jadrana | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Goran Karan je jedan od najpopularnijih hrvatskih pjevača i kantautora, poznat po brojnim hitovima, ulogama u mjuziklima, a i po svom humanitarnom djelovanju. Ostvario je sjajnu dugogodišnju internacionalnu karijeru i osvajao najprestižnije nagrade na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim glazbenim festivalima,višestruki je dobitnik Porina, publicist, prevoditelj i scenarist.

Gostovao je po gotovo cijelom svijetu: Australiji, Novom Zelandu, SAD, Kanadi, Tahitiju, Bahamima, Portugalu, Latviji, Švicarskoj, Njemačkoj, Austriji, Turskoj, itd. Sudjelovao je na Festivalu svjetskih kultura koji je održan na Olimpijskom stadionu u Berlinu u srpnju 2011, a njegova pjesma ”All the Colours of the Rainbow” je bila tema i središnji događaj festivala. Surađivao je s velikim svjetskim pjevačima i vrhunskim glazbenicima.

Split: Treća večer Melodije Jadrana: Večer novih pjesama | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kao autor, Goran potpisuje mnogobrojne hitove, a njegove su pjesme osvajale nagrade i u izvedbi drugih umjetnika za koje je pisao. Tu je i musical ”Naša bila štorija”, kojem je Goran ko-autor, a koji je okupio neka od najvećih imena hrvatske glazbene scene. Goran je objavio brojna diskografska izdanja koja su raznim zemljama prodana u zlatnim, platinastim i dijamantskim nakladama.

