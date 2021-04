Pratiteljice Gorana Jurenca (41) počele su zbijati šale na njegov račun zato što je u videu kojeg su objavili Goran i Claudija mahom bio samo Goran.

POGLEDAJTE VIDEO:

Napisale su mu da će mu to što Claudije nema u njegovim objavama na društvenoj mreži olakšati prekid kad do njega dođe i 'pohvalile' ga jer ovaj put, poučen iskustvom, razmišlja unaprijed. Goran nije odgovorio, no odlučio je ukloniti objavu sa profila.

'Prejako kako si u tvom i njenom videu samo ti', 'Ako prekinu, lakše je maknuti samo oznaku nego cijeli video. Ovaj put misli unaprijed', napisale su podsjetivši na Goranov nedavni prekid s Hanom Rodić. Nakon toga, video je nestao s Goranovog profila. Međutim ostao je na Claudijinom, a u njemu se pojavila i YouTuberica.

Nakon svega što se dogodilo s Hanom, Goranu očito šale na njegov račun više ne sjedaju najbolje.

- Nisi trebao obrisati, samo smo se zezali - pišu mu.