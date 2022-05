Goran se 'raspao' kad je vidio svoju djevojku: 'Ma ne plačem nego mi je nešto upalo u oko'

U posljednjem izazovu za nagradu kandidati 'Survivora' prevrtali su se i okretali zavezanih nogu, s ciljem da pobijede i osvoje dugo iščekivani videopoziv s bližnjima, a rezultat 8:2 plavom je timu omogućio da njegovi članovi putem kamere vide ne samo svoje obitelji, već i kućne ljubimce.

Nakon uvjerljive pobjede kandidati nisu gubili ni trenutak svog vremena nego su se odmah zaputili po svoju nagradu u sklopu koje su ih dočekali kolač i kava kako bi druženje s najmilijima putem videopoziva bilo još slađe. Među pozivima bilo je puno emotivnih trenutaka, a sugovornici kandidata pokazali su da itekako imaju smisla za humor. Nika je putem videopoziva razgovarala s majkom koja je iskoristila priliku da komentira Nikine izjave zbog kojih je sada svi zadirkuju.

- Super što si rekla na javnoj televiziji 'mama me poslala smršaviti', tako da me svi zafrkavaju za to. I ono, hvala ti moja mama ne kuha. Molim lijepo ispravak navoda - poručila je Nikina majka, prisjećajući se situacije u kojoj je Nika izjavila da njezina majka ne zna kuhati. Između ostalog, Nika je htjela znati kako svi izgledaju na televiziji, a odgovor koji je dobila bio je i više nego pozitivan.

- Super si, stvarno onakva kakva trebaš biti. Spontana, iskrena, bez ikakvih zakulisnih igra, to je najbitnije. Svaka čast. I jako imaš puno obožavatelja - dodala je Nikina majka.

Tomislav je nazvao svoju sestru s kojom je jednom već razgovarao, pa je ovu priliku odlučio iskoristiti da se s njom malo našali.

- Kad sam čuo nagradu, trebaš mi vidjeti reakciju. Ono svi sretni, ja rekoh 'Isuse Bože, opet nema hrane. Moram pričati s tobom, katastrofa'. Ne znam što je gore - poručio je Tomislav svojoj sestri koja je izjavila da ga sada ima prilike više viđati nego dok je kod kuće.

Pravo oduševljenje nastalo je kada je Nika shvatila da u privatnom životu poznaje Tomislavovu sestru kojoj je zatim poručila: „Čuvam ti brata, dobar je“.

Teni, koja je ranije izjavila da jedva čeka vidjeti svoje životinje, ostvarila se želja, pa joj je majka pred kameru donijela mačku i zmiju te u razgovoru otkrila da tko su joj najveći obožavatelji.

- Bake i dede ne samo da te gledaju svaku večer nego gledaju reprizu drugi dan. Znaju kako se tko zove, navijaju za tebe i tvoj tim - rekla je Tenina majka koja je otkrila da je ljudi zaustavljaju na ulici kako bi je pitali za Tenu te poručila da će ih po povratku na aerodromu dočekati s delicijama kao što su cheesecake i janjetina.

- Uvijek mi treba potpora, ali nije mi bila potrebna da me drži dalje da idem u Survivoru, dok recimo zadnji videopoziv, kad sam vidjela mamu i sestru, nekako mi je u glavi da ih jedva čekam vidjeti, ali ne u smislu da što prije želim doći doma, nego dapače, želim ostati što dulje do samog kraja - zaključila je Tena koju je videopoziv dodatno potaknuo da dogura do pobjede.

Kao šećer na kraju uslijedili su najemotivniji pozivi, a jedan od njih bio je Goranov razgovor s djevojkom za koju je već izjavio da je jedva čeka vidjeti.



- Nije da plačem, nešto mi je upalo u oko - našalio se Goran nakon što je na ekranu ugledao lice svoje djevojke.

- Kad mi se javila mama koja vidim da se sredila cijela za televiziju, obukla je košuljicu i neku maramu, a onda je pokazala da je i Petra tamo. Vidio sam i psa Bellu i tatu, pa su me ulovile neke emocije za koje stvarno nisam vjerovao da će mi se dogoditi - rekao je Goran, priznavši da su emocije u njemu ipak najviše proradile kad je vidio svoju djevojku Petru.

Posljednji videopoziv obavila je Nevena koja je zasuzila čim je vidjela svoje nećakinje za koje je u više navrata rekla da joj najviše nedostaju.

- Nisam reagirala jako emotivno kao i zadnji put kad sam čula mamu, to mi je možda bio najteži trenutak, ali nekako mi se ispunila želja i te suze su krenule od radosti. Vidjela sam svoje nećakinje i kada sam vidjela stariju nećakinju koja plače potekle su mi suze jer je ona teški emotivac kao i ja - poručila je Nevena kojoj se napokon ispunila dugo iščekivana želja.

