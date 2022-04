Goran šokiran nominacijom u 'Survivoru': Nisam to očekivao, izgleda da su se stvorili klanovi

Iako su članovi plavog tima prije početka prvog ovotjednog izazova za plemenski imunitet žarko priželjkivali još jednu pobjedu u nizu kako bi izbjegli sudjelovanje na nominacijama, u tom ih je naumu spriječio crveni tim koji je osvojio ne samo plemenski imunitet, već i vrijednu bonus nagradu. Po prvi puta od početka showa kandidati su u izazovu za imunitet imali prilike osvojiti i dodatnu nagradu, pa su članovi crvenog tima uživali u emotivnim video porukama svojih prijatelja, na koje je malotko ostao ravnodušan.

Unatoč porazu, plavi je tim kao utješnu nagradu također dobio poruke prijatelja, ali u pisanom obliku. Dok su kandidati iz oba tima čitali, slušali i gledali poruke svojih bližnjih, suze im nisu prestajale teći zbog toplih i emotivnih riječi podrške, pa su na trenutak potpuno zaboravili na nadolazeće nominacije.

Prije nominacija plavi je tim sudjelovao na izazovu za osvajanje osobnog imuniteta na kojemu je upravo Tomislav, koji je istog jutra izrazio zabrinutost zbog nominacija zaključivši da su on i Goran na najvećem udaru, osvojio ogrlicu imuniteta koja ga je štitila na nominacijama koje su uslijedile. Nakon glasovanja, na nominacijama je uslijedio veliki šok nakon što je otkriveno da je Goran, koji je poznat kao jedna od najjačih karika plavog tima, s pet glasova odabran kao prvi ovotjedni duelist. Odluka njegovog tima nije iznenadila samo Gorana, već i članove suprotnog tima kojima nije bilo jasno zašto plavi u duel šalju igrača koji je pokazao izniman uspjeh u igrama.

- Ovo je 100% bio dogovor, to nije lijepo od vas - šapnula je Nika ostalim članovima svog tima zaključivši da je između njih postojao nekakav dogovor, a do istog zaključka došao je i Goran nakon što je upitan da podijeli svoje dojmove o ishodu glasovanja.

- Iskreno stvarno nisam očekivao, ali kao što sam rekao moj cilj je ostati do kraja. Prilagodio sam se na sve i sigurno ću se boriti. Malo me je iznenadio, razloge stvarno ne znam. Jesam li negdje pogriješio ili nekoga uvrijedio – to bih volio da mi javno kažu kao što smo dosada sve javno komunicirali i napravili - poručio je Goran te dodao:

- Očito da je dogovora bilo, tako da su klanovi počeli, kao što se pričalo prošli tjedan da će početi, iako su svi tvrdili da nisu.

Budući da je ishod glasovanja mnogima bio šokantan, Goran je dobio priliku da upita svoj tim zašto su donijeli takvu odluku. No on je tu temu ipak htio sačuvati za razgovor uz vatru u kampu, pa je kratko poručio:

- Ne zamjeram nikome ništa. Jedino što malo zamjeram jest kada se priča da nema klanova i kada je bila priča o tome da se nitko ne dogovara. Dogovori su se dogodili, to je svima jasno. Svi govorimo da možemo sve reći javno, a očito baš i ne možemo.

Kandidati su dobili prilike odgovoriti Goranu, a prvi se javio Roko koji je priznao da se dvoumio između njega i nove kandidatkinje Ivane, pa je glas odlučio dati Goranu kojemu to opravdanje nije bilo uvjerljivo. Iduća se javila Nevena koja je Goranovo ime napisala jer između ostalog smatra da si u nekim trenucima daje za pravo misliti da je njegov vanjski život vrjedniji od njihovog, a javila se i Sumejja koja Gorana ne smatra najjačom karikom, zbog čega je odabir pao na njega jer se s ostalim kandidatima više povezala.

Ovotjedne nominacije donijele su vrlo neočekivani ishod o kojemu će se zasigurno još dugo pričati, a s kime će se Goran natjecati za ostanak u showu doznat će se već na sljedećem Plemenskom vijeću.

Najčitaniji članci