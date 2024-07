Goran Višnjić je na otvaranju Dubrovačkih ljetnih igri malo skratio stihove 'Himne slobodi'

Čast da izgovori slavne Gundulićeve stihove ''Himne slobodi'' pripala je glumcu Goranu Višnjiću (51) na otvorenju 75. Dubrovačkih ljetnih igara. Višnjić je, čini se, malo zaboravio stihove, a njegova pogreška nije prošla neopaženo.

Otvorenje 75. Dubrovačkih ljetnih igara | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

"O lijepa, o draga, o slatka slobodo", dobro je počeo pa umjesto stiha "dar u kom sva blaga višnji nam Bog je do", skratio Gundulića izrecitiravši "dar što višnji Bog nam je do''. OVDJE poslušajte kako to zvuči.

No takve stvari se događaju i najboljima, pa nam se čini da mu Dubrovčani nisu zamjerili.

Holivudski glumac Goran Višnji? uživa u rodnom Šibeniku | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Inače, Višnjić sa Zrinkom Cvitešić (44) glumi u predstavi "Ekvinocij" Ive Vojnovića, u režiji Krešimira Dolenčića. Premijera je u subotu, 27. srpnja na istezalištu Posat.