Goran Višnjić (48) došao je na godišnji odmor u Lijepu Našu i prvo posjetio rodni rodni Šibenik. Ondje je uživao na Vanninom (50) koncertu na tvrđavi svetog Mihovila u društvu najstarijeg sina Tina (14).

POGLEDAJTE VIDEO:

Sljedeća Višnjićeva destinacija bio je Dubrovnik, gdje došao pogledati predstavu 'Grižula' Dubrovačkih ljetnih igara, posvećenu nedavno preminuloj glumačkoj legendi Miši Martinoviću.

- Svi mi, pogotovo ova moja generacija, volimo misliti o sebi kao dubrovačkoj djeci. Došli smo ovamo kao mulci svatko iz svoga grada u Hrvatskoj i njega se uvijek sjećamo kao jednog divnog gospara, uvijek je bio darežljiv. Evo, danas sam vozio iz Šibenika i na radiju sam čuo da je umro, baš sam vidio Pericu i Mara i izrazio im sućut - ispričao je Višnjić za IN Magazin.

Iako nije htio otkriti mnogo o svojim planovima za budućnost, priznao je da bi rado sudjelovao u nekom hrvatskom projektu.

- Sad kad smo malo bliže, to je i bila ideja, biti malo bliže jer jako me vuče želja kazalištu. Sad je to puno bliže realizaciji kad smo u Europi - bio je iskren Goran.

Višnjićevu kćer Lanu Lourdes (14) pogodila je teška autoimuna bolest, koja se odrazila na stil života cijele obitelji. Naime, svi su se odrekli mesa i prerađevina životinjskog porijekla.

- Ja sam malo razmažen što se tiče kuhinje, ali trudim se koliko god mogu. I u Šibeniku je isto lakše. Mama isto radi sve po veganskoj recepturi, sad će ovdje u Dubrovniku biti izazov, ali, evo, prošao je cijeli dan da je sve u redu - ispričao je, te dodao da se osjeća jako dobro jer vježba a osim mesa se odrekao i duhana i alkohola.