Gordana iz 'Braka' se preselila: 'Milan će mi dolaziti, bliski smo'

Dosta mi je grada. Prodala sam stan u Zagrebu i odselila u prirodu. Imam krasan vrt, roštilj... Prekrasno je. Bazeni su mi jako blizu, što jako volim. Varaždin je blizu, to je prelijep grad, oduševljeno je rekla Gordana

<p><strong>Gordanu Gašparić Vrbljanin </strong>(62) i <strong>Milana Tokića </strong>(64) spojio je sociološki eksperiment 'Brak na prvu'. U showu su živjeli kao par kojeg su spojili stručnjaci, a svoj odnos nastavili su razvijati i poslije snimanja. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gafovi iz showa 'Brak na prvu'</strong></p><p>Gordana se sad preselila iz Zagreba u Varaždinske toplice, no kaže kako to neće utjecati na njen odnos s Milanom.</p><p>- Dosta mi je grada. Prodala sam stan u Zagrebu i odselila u prirodu. Imam krasan vrt, roštilj... Prekrasno je. Bazeni su mi jako blizu, što jako volim. Varaždin je blizu, to je prelijep grad - oduševljeno je rekla Gordana za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3883996/gordana-iz-braka-na-prvu-napustila-zagreb-i-preselila-se-u-prirodu-milan-ce-me-posjecivati/" target="_blank">RTL.hr</a>. </p><p>S Milanom se planira i dalje viđati te su u dobrom odnosu.</p><p>- Dolazit će k meni kao i dosad, uvijek je dobrodošao. Mi smo jako bliski - govori Gordana. </p><p>Trenutačno je zaposlena uređivanjem novog stana, a kad sve bude gotovo vidjet će se s Tokićem.</p><p>- Par dana sam spremala, razmještala, kad sve sredim počinjem normalan život u novom domu - rekla je Gordana. </p>