Parovi u 'Braku na prvu' uselili su se u zajedničke stanove, a pred njima je bila i prva zajednička večera s ostalim parovima iz showa. Njihovo druženje pratio je i tim eksperata, no parovi to nisu znali. Prvi su na lokaciju stigli Gordana i Bernard, a stručnjaci su komentirali da se među njima vidi bliskost.

Sljedeći su stigli Kristina i Tomislav, potom Ana i Marinko te dosad najproblematičniji par Sanela i Jasmin, kojeg je najviše zanimalo kako su kliknuli ostali parovi. „Jesu li se svi zaljubili osim mene, hoću li ja ispasti neka crna ovca što jedini nisam kliknuo na prvu?“

Erna i Edin su na putu razgovarali također o tome je li se već netko zaljubio, a opušteni i nasmijani, stigli su i Andrea i Mislav. „Mi ne glumimo, nama je stvarno super“, rekao je Mislav, koji je ubrzo vidio i jedno poznato lice. Naime, Jasmin i Mislav poznaju se i prije snimanja emisije.



Nakon upoznavanja parovi su opuštenije nastavili druženje. Andrea je pričala o vjenčanju, a Mislav je komentirao ekipu: „Čine mi se uštogljeni i kao da im ne ide, ali treba im dati šansu. Andrea i ja smo kliknuli od prvog dana, ali nama se poklopilo.“

Goga, Ana i Sanela malo su se odvojile od ostatka društva pa im je Sanela ispričala kako je umalo imala odbjeglog mladoženju. „Mislim da se ona boji da će on otići. Dosta je potištena, skroz se promijenila kako je došla s medenog mjeseca“, rekla je Goga. Stručnjaci su komentirali kako se vidi da je Saneli nelagodno govoriti o tome što joj se dogodilo.



Mislav je pričao Jasminu kako bi mu bilo žao da se nije prijavio u 'Brak na prvu' i kako je sretan zbog Andree, a Jasmin ga je zafrkavao da je romantičar. „Kao da je to normalno što se on zaljubio na prvu?“ čudio se Jasmin i nastavio: „Počeci veza su bajni i sjajni. Koliko će trajati ta neka idila i harmonija među njima, to ćemo tek vidjeti. Tek kad izađu odavde zagrljeni, to su pobjednici za mene“, rekao je Jasmin.

Goga i Ana nastavile su pričati da se osjećaju kao da su već sto godina u braku. 'Ana je oduševljena', rekla je Goga, a razgovori su postajali sve iskreniji. - A on ne spava na kauču? - pitala je Goga

- Zašto bi spavao kad je krevet ogroman - odgovorila je Ana.

- Pogledam Sanelu i naravno da vidim na njoj da je ljubomorna na Anu kad mora to slušati - rekla je Gordana pa priznala kako je i ona ljubomorna.