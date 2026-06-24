Gorillazi rasturili na INmusicu, a Sprintsi nam otkrili: 'Okupali smo se u jezeru prije nastupa!'

Vrijeme se smilovalo pa na drugom danu INmusic festivala na zagrebačkom Jarunu kiše ipak nije bilo. Umjesto u kabanicama, neki su od posjetitelja došli u hrvatskim dresovima s obzirom na to da je utakmica Hrvatska - Panama počinjala ubrzo nakon kraja velikog headlinera, grupe Gorillaz, pa su mnogi poslije koncerta samo nastavili dalje u noćni provod i navijanje.

POGLEDAJTE GALERIJU: Gorillaz na INmusicu

Slavni bend rasplesao je mnogobrojnu publiku svojim pjesmama, a za kraj su ostavili svoja dva velika hita - "Feel Good Inc." te "Clint Eastwood". Na ekranima su se iza njih vrtjeli i svima dobro poznati likovi, što je dodatno uljepšalo cijeli dojam tople ljetne večeri. Zagrebački nastup otvorili su pjesmom "The Mountain", a tijekom sat i pol, koliko je trajao, odsvirali su još i pjesme poput "On Melancholy Hill", "Stylo", "Damascus", "Dirty Harry"...

Foto: Christophe Gateau/DPA

Ranije je u utorak na Main Stageu nastupio irski post punk bend Sprints, predvođen energičnom pjevačicom i gitaristicom Karlom Chubb, a čak je i ona u jednom trenutku odjenula poznate hrvatske "kockice" te tako nastupila. S bendom smo razgovarali prije nastupa te su nam otkrili da su osvježenje od vrućeg i sparnog dana potražili u Jarunu!

Foto: Tina Ozmec-Ban/24sata

- Baš smo se maloprije otišli okupati u jezero! Išli smo istraživati što ima i završili smo na nudističkoj plaži i odlučili okupati se prije nastupa. Voda je stvarno ugodna, uopće nije hladna, baš taman! - rekli su nam još mokri od kupanja.

Foto: Patrik_Pukko

Njihov zadnji album, "All That Is Over", nastajao je u tour busovima, na tonskim probama i usred godine obilježene prekidima, izmjenama u bendu i turbulentnom svijetu oko njih, a za neke su pjesme rekli i da su vrlo stare.

Foto: Patrik_Pukko

- Radnja na albumu u takvim uvjetima definitivno je unijela neku kaotičnu energiju u njega. Mislimo da predstavlja kako svijet zapravo može biti težak uz sve što gledamo što se događa, ali je i tako prekrasan - objasnili su nam.

Zagreb: Hrvatski navijači na InMusic festivalu uoči utakmice Hrvatske i Paname | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

S članovima benda porazgovarali smo i o njihovom iskustvu u Hrvatskoj s obzirom na to da im je ovo već drugi put na INmusicu, pa su nam rekli kako su primijetili da Hrvati baš vole jesti meso. Osim bubnjara Jacka Cullana, svi u bendu su vegetarijanci, no on se oduševio našim prijedlogom da proba janjetinu.

A i sami posjetitelji INmusica imali su veliku ponudu hrane na festivalu ove godine. Od vegetarijanskih jela, klasike kao što su jela s roštilja, pizza i burgeri, do malo "egzotičnije" hrane, kao što je tajlandska ili bao bunsi, na festivalu nitko nije ostao gladan.

Zagreb: Ponuda hrane na InMusic festivalu | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Isprobali smo nekoliko jela sa štandova, kao što su smash burgeri, pad thai, kebab i falafel, no najveći red često se znao stvoriti upravo ispred onog s pizza-cutom. I čekanje se svakako isplatilo.