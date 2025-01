Gospodin Savršeni nam otkrio: 'Žena može biti dinamovka, ali djeca moraju navijati za Hajduk'

Što je najluđe što sam napravio zbog ljubavi? Postao novi Gospodin Savršeni, govori nam kroz smijeh Šime Elez. Šarmantni 26-godišnjak iz Splita spreman je na ljubavnu avanturu svog života. Svoje dame dočekat će u dvorištu luksuzne vile smještene u srcu Mediterana, na brdu iznad grada Rodosa u mjestu Ialysos, koja će postati njihov novi dom. Raskošno opremljena rezidencija na vrhu brežuljka s pogledom na Egejsko more i nestvarne zalaske sunca oduzima dah već na prvu, a njezina jedinstvena, skrivena lokacija, do koje vodi tek jedna jedina cesta, Šimi i djevojkama omogućit će potpunu privatnost za neometano uživanje u brojnim aktivnostima koje ih očekuju u četvrtoj sezoni showa koji uskoro počinje s prikazivanjem na RTL-u.

Ova luksuzna rezidencija, okružena egzotičnim biljem i palmama, prostire se na čak 10.000 četvornih metara. Unutrašnjost vile spaja minimalizam i bezvremenski luksuz, u obliku kamena, mramora, prepoznatljivih stupova te bijelih podova i zidova, a brojni moderni detalji, pastelne nijanse, cvijeće u svakom kutku te velika terasa ukrašena lampicama, svijećama i ljuljačkama osigurat će da se djevojke već od prvog trenutka osjećaju udobno i kao kod kuće. Unutar posjeda nalazi se čak i mali privatni helidrom, a Gospodinu Savršenom i kandidatkinjama bit će dostupno ogromno dvorište prepuno zelenila, veliki bazen, vanjski prostori za opuštanje i wellness te prostrani jacuzzi na rubu litice, s kojeg se pruža beskrajan panoramski pogled, koji će sigurno biti savršena kulisa za brojna romantična šaputanja tijekom toplih grčkih noći.

Foto: privatna arhiva

No dosta o ovoj raskošnoj grčkoj rezidenciji, vratimo se na našega Gospodina Savršenog.

- U mojoj obitelji vladaju ljubav i međusobno poštovanje, što si i sam priželjkujem u budućnosti. Upravo zato mi se ovaj show učinio kao idealna prilika da upoznam ljude različitih osobnosti i životnih stavova i možda pronađem nekoga tko dijeli moje vrijednosti i želje - govori nam Šime, koji dolazi iz velike obitelji. Ima starijeg brata i dvije mlađe sestre za koje ponosno kaže: “Oni su moje blago”.

- Na prvu su bili u laganom šoku, no odmah na drugu - podrška. Svi su bili uzbuđeni i sad jedva čekaju da ‘Gospodin Savršeni’ počne s prikazivanjem. Kao i na poslu - priča. Nitko ga, dodaje, nije pokušao odgovoriti od showa niti mu govorili “Ma, ne treba ti to, naći ćeš ti neku, ima vremena”.

- U jedno sam siguran, a to je da će mi ovaj show biti nezaboravno i jako lijepo iskustvo. Život piše priče, vidjet ću što mi je ovaj put pripremio - govori. Šime je možda samozatajan, ali ne i sramežljiv pa nema problem s tim što će njegove grčke avanture gledati cijela Hrvatska. Dosad nije gledao nijednu sezonu “Gospodina Savršenog”, ni strane ni naše, i još razmišlja bi li gledao i ovu.

Foto: rtl

- Nisam siguran da ću imati hrabrosti - govori kroz smijeh. Ovog ekonomista, koji obožava adrenalinski način života, od podvodnog ribolova do trčanja, može privući otvorena i kulturna djevojka, s dobrim smislom za humor. Kojoj od 20-ak djevojaka će se posrećiti osvojiti njegovo srce, tek ćemo vidjeti.

- Idealna žena za mene je osoba sličnih osobina kao ja, znatiželjna, komunikativna i da se voli šaliti. Najvažnije se da se slažemo, dijelimo slične interese i vrijednosti. Prvo što primijetim na ženi su oči, odnosno pogled. Mislim da puno toga govore. Mogu se zaljubiti u plavušu, crnku, brinetu… Je li visoka ili niska, ovakva ili onakva - stvarno nije bitno. Ako ima to neko ‘ludilo’ koje me može i nasmijati i iživcirati da se ne ljutim tri dana, nego da sam za pola sata opet na starom, onda je to to - dodaje ovaj Splićanin. A što će prevagnuti - izgled ili pamet.

- Joj, možemo li naći na pola puta? (smijeh) Izgled privuče, a karakter i pamet zadrže - kaže Šime, koji priznaje da se lako zaljubi, ali ljubomoru ne trpi.

Foto: rtl

- Nisam ljubomoran tip osobe, vjerujem da su komunikacija i povjerenje ključni elementi svakog odnosa. Ljubomora može stvoriti probleme i napetosti, a ja se trudim održavati pozitivan i otvoren pristup u svemu što radim. Ne bih zbog ljubavi podnosio ni partneričinu ljubomoru, a ja joj sigurno ne bih dao povoda za ljubomoru. Razgovor puno toga rješava - samouvjereno govori novi Gospodin Savršeni i dodaje: “Nikad nisam prevario djevojku niti je to moj sport. A ne bih ni oprostio nevjeru. Ozbiljna je to stvar i jako teško bih prešao preko toga”. Najgori spoj ne pamti jer, kaže, pamti samo sretne dane. Iako je tradicionalist, u njemu čuči avanturistički duh. Znamo da u Dalmaciji obitavaju tamošnji galebovi, naš nezaštićeni brend, pa smo ga morali pitati koliko su njegovi letovi turbulentni bili.

- Pa sve je manje pravih galebova, da budem iskren, i žao mi je zbog toga. Svojevremeno sam i ja letio, ali moja sjećanja već polako blijede - govori nam kroz smijeh Šime i opisuje svoje vjenčanje iz snova: “Ne previše ljudi, skrovita lokacija u prirodi i zaklonjeno od očiju javnosti”. Jedino bi, kaže, malo kasnije uplovio u bračne vode nego njegovi roditelji jer vremena su se strahovito promijenila. No djeca su mu prioritet.

- Volio bih imati troje djece, možda četvero, a možda i promijenim mišljenje nakon prvog. Vrijeme će reći. Jedno su želje, a drugo mogućnosti. Držim se čvrsto svojih uvjerenja, ali nikad neću nekog siliti da razmišlja poput mene. Naposljetku, ne bih ni mogao biti s djevojkom koju, primjerice, zanima samo karijera. Nemam ja ništa protiv toga i takvim ženama želim svu sreću, ali ja gledam neke druge stvari u životu. Imam brata i dvije sestre i kad sam vidio koju sreću djeca donose u obitelj... Bez djece kuća ne raste. Želim imati svog sina i tatinu princezu, a ako djevojka nije spremna na to, ja joj mogu samo stisnuti ruku i poželjeti sreću u daljnjem životu - ističe Splićanin, koji bi zbog ljubavi bio spreman promijeniti grad, čak i državu, pa i preseliti se na selo.

Foto: rtl

- Svaka je promjena dobrodošla, dok god je promjena nabolje, pa tako i preseljenje. Ništa mi nije problem ako se za to isplati boriti. Iako bih volio da se izabranica mog srca svidi mojoj obitelji, nije presudno jer biram partnericu za svoj život, osobu s kojom ću ja provoditi dane, a ne ostali - govori Šime, inače veliki hajdukovac. Dakle, dinamovka ne dolazi u obzir, pitamo ga.

- A dobro, progledao bih kroz prste (smijeh). Nisam baš toliko strog (smijeh). Ali djeca će obavezno navijati za Hajduk - govori ko iz topa Splićanin za kojeg su mnogi slikovito reagirali na društvenim mrežama “kao da je izašao iz turskih sapunica”.

- Gledam na to kao kompliment. Ljudi imaju pravo komentirati i reći ono što misle. Cijenim konstruktivne kritike, ali komentari s društvenih mreža me ne diraju. Niti ja poznajem te ljude niti oni mene. Par domišljatih komentara me uspjelo nasmijati, to moram priznati. Bilo je i nekoliko komentara da podsjećam na Zlatka Sudca, što me nasmijalo i pozdravljam velečasnog - dodaje kroz smijeh Šime, koji obožava aktivnosti na otvorenom, tako da je uživao na Rodosu, neke stvari je prvi put probao upravo na snimanju, a nastavit će s njima i u rodnom Splitu.

Foto: Privatni album

Iako je veliki filmofil, ne provodi puno vremena pred televizorom, a filmovi koje gleda uglavnom se svedu na već odgledano. Posljednje što je pogledao je, kaže, bilo “Ko to tamo peva” po tko zna koji put. Znamo da ljubav ide kroz želudac, a kako se Gospodin Savršeni snalazi u kuhinji...

- Ne pada mi to teško, tako da se snalazim. Mislim da su svi padaju na dalmatinsku kuhinju i specijalitete. I kućanske poslove sam spreman ravnopravno dijeliti. To i jest jedini ispravni način - kaže Šime, kojeg je Rodos oduševio.

- Ovo mi je bio prvi posjet Grčkoj, ali definitivno ne i posljednji. Rodos je predivan, jednog dana ću se sigurno vratiti. Rodos ima posebno mjesto u srcu, al’ nima Splita do Splita - dodaje Gospodin Savršeni.