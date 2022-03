Gospodin Savršeni progovorio o showu: 'Želim prodrmati život, razbiti predrasude i naći ljubav'

Nova, treća po redu sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni' počinje u ponedjeljak, 20. ožujka, a novi Gospodin Savršeni spreman je na najveću avanturu svog života. U svom prvom intervjuu otkrio je zašto se prijavio u show i kakva su njegova očekivanja. Produkcija još uvijek nije službeno otkrila tko je ovogodišnji glavni protagonist ovog realityja, no 'procurile' su posljednjih dana brojne informacije po kojima je to splitski profesor Toni Šćulac (31), a sve su komentirali čak i s Prirodoslovno-matematičkog fakultetu u Splitu, na kojima ovaj 'mamac za žene' predaje studentima dva kolegija vezana uz fiziku.

- Znate kako kažu da moraš biti malo lud da bi bio dobar znanstvenik, pa ovaj moj potez to očito dokazuje. Šalu na stranu, odlučio sam malo prodrmati svoj život i odvažiti se na nešto drugačije. Oduvijek sam volio pogledati dobar reality i nervirale su me predrasude prema ljudima koji se odvaže na tako nešto. 'Gospodin Savršeni' bio je prvi reality koncept u kojem sam prepoznao sebe i jednostavno mi se počela javljati ideja da bih upravo ja mogao biti jedan od kandidata - kaže ovogodišnji Gospodin Savršeni za RTL.

Od showa očekuje puno zabave, putovanja i romantike, a drago mu je i što će se napokon izbaciti u potpunosti iz zone komfora i još bolje upoznati sebe.

- Očekujem i da ću razbiti neke predrasude o znanstvenicima i profesorima koje vladaju u našem društvu, ali isto tako i o ljudima koji ljubav odluče tražiti pred očima javnosti. Očekujem da ću upoznati 20 potpuno različitih karaktera s kojima ću podijeliti divne trenutke. A nadam se da će se među njima pronaći ona jedna s kojom se vidim i u stvarnom svijetu i da će završetak 'Gospodina Savršenog' biti samo početak naše priče - otkrio je.

Iako tvrdi da nema svoj tip žene, naveo je da ga kod suprotnog spola privlače skromnost i samopouzdanje, a izrazito ga odbijaju umišljenost, bahatost i neiskrenost. Opisao je i što očekuje od djevojke na prvom susretu.

- Bitno mi je da se u tom prvom susretu zapali neka barem mala iskra, da me nešto zaintrigira da je poželim bolje upoznati. A onda su najvažniji karakter i razgovor. Već prvi dulji razgovor kod mene izazove ili to da se još više zainteresiram ili da shvatim kako smo potpuno različiti i da jednostavno ne odgovaramo jedno drugome. Najviše me privlači da se žena osjeća zadovoljno i ostvareno i da zna što želi od života - zaključio je te opisao kako bi za njega trebao izgledati savršen spoj.

- Savršen spoj je onaj koji se nikako ne završava jer ne možemo prestati pričati do ranih jutarnjih sati. Uključuje i prvi poljubac i puno smijeha, zagrljaja i dodira... Ukratko, onaj spoj koji ne želite da ikada završi - kaže 'Gospodin Savršeni'.

Za Tonija su temelji idealne veze povjerenje, kompromis i poštovanje, a ključ za održavanje veze je potpuna iskrenost u svakom trenutku te izražavanje svih strahova i problema.

- Bitno je da se problemi uvijek rješavaju razgovorom i kompromisom i da se nema nikakvih tajnih očekivanja od partnera - dodaje.

Za svoje mane istaknuo da je jako tvrdoglav i teško prihvaća kritike na svoj račun i da treba imati dosta strpljenja s njim. Ne srami se priznati da su mu dragi ljubavni filmovi poput 'Titanika' i 'The Notebooka'. Također je izdvojio jedan netipičan ljubavni film '500 Days of Summer' i preporučio ga svima koji ga nisu pogledali.