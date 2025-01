Gost se ljubio s kobilom, ljudi su se brutalno tukli. Sad je izašao sav užas 'Jerry Springer showa'

Ubojstvo pred kamerama? Da je to zakonski dopušteno, emitirao bih to. Richard Dominick, izvršni producent i mastermind “Jerry Springer Showa”, nije ni trepnuo dok je izgovarao te riječi u novom Netflixovu dokumentarcu “Jerry Springer: Fights, Camera, Action” (“Jerry Springer: Tučnjava, kamera, akcija”).

Ako ubojstvo pred kamerama nije nikakav problem, onda nije čudo da je Springerova arena bizarluka rastegla pojam dopuštenog TV sadržaja do krajnjih granica, nerijetko i preko toga. Do ubojstva pred kamerama, nasreću, nije došlo, ali jest do zločina kad su se kamere ugasile.

