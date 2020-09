Gosti cijelu večer prigovarali pa dali desetke: 'Bilo je premalo'

U 'Večeri za 5 na selu' Mladen je očekivano Ljubici dao desetku, Robert je dao devetku jer je predjelo bila juha, Miguel se odlučio za desetku, a najkritičnija je bila Žaklina koja je dala ocjenu šest

<p>Gospođa <strong>Ljubica Pucić </strong>iz Pule otvorila je istarski tjedan u 'Večeri za 5 na selu', a u goste su joj došli umirovljenik i bajker <strong>Robert</strong>, slobodni umjetnik <strong>Miguel</strong>, taksistica <strong>Žaklina </strong>i radnik u kamenolomu <strong>Mladen </strong>za koje je pripremila predjelo Riblja forza, glavno jelo Fažanski feral i desert Slatki grijeh.</p><p>Žaklina, Mladen i Miguel došli su kombijem, pomalo zbunjeni jer nisu bili sigurni da su došli na pravu adresu.</p><p>- Smatram da je domaćica trebala dočekati goste vani - komentirala je Žaklina, a uskoro je stigao i Robert - naravno, motorom! </p><p>Napokon je izašla i domaćica, a Mladen nije očekivao da je to Ljubica, koja bila njegova posebna gošća u emisiji 'Ljubav je na selu'.</p><p>- Bio sam malo iznenađen, ali osjećao sam se jako divno i ugodno - rekao je, a potom su svi nazdravili za dobar provod. Rakija mi je bila bomba, prvi sam put probao rakiju s kivijem - rekao je Miguel, a svidjela se i Robertu. No domaćica je poslužila i kolač.</p><p>- To mi je djelovalo nekako previše za doček - komentirao je bajker. </p><p>Kad je domaćica donijela juhu za predjelo, i nekadašnji sudionik showa 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' nije bio pretjerano oduševljen.</p><p>- Juha mi nije predjelo za takve večere - rekao je Robert, no bila mu je odlična, baš kao i Miguelu.</p><p>- Možda mi je falilo mrvicu soli, ali to nije zamjerka jer sol stoji na stolu i svatko si stavi koliko želi. Škarpina je super, baš mi je prijala - komentirao je slobodni umjetnik. </p><p>Ljubica je poslužila punjene lignje s kuhanim krumpirom kao glavno jelo, a Robert je odmah komentirao kako mu se čini da to neće biti dosta za sve.</p><p>- Za nas pet je plata premala - rekla je Žaklina, a Miguel smatra kako nije bilo premalo hrane, nego da su lignje bile premale. No tu nije bio kraj Žaklininim 'mukama' - naime, od tri lignje koje je uzela, njezine su sve tri bile prazne!</p><p>- Izvršila je atak na moj tanjur jer je ubola praznu lignju - komentirao je Robert i dodao: 'Glavno mi je jelo bilo malo prejednostavno.' Miguelu je sve bilo fino, baš kao i Mladenu, no Žaklini nije. </p><p>Ako je tko ostao gladan od glavnog jela, prazninu je mogao popuniti s palačinkama s marmeladom od kivija.</p><p>- Palačinke su me malo razočarale s obzirom na kolač koji nas je dočekao na ulazu jer su prejednostavno jelo za tu večeru - rekao je Robert, a isto je mislila i Žaklina.</p><p>- Što se tiče deserta, kod mene se ne može fulati - rekao je Miguel, a i Mladen nije imao nikakve primjedbe.</p><p>Nakon jela domaćica je pozvala goste da zaigraju nogomet u dvorištu, što se naposljetku svima svidjelo, a kasnije je svakom gostu donijela poklon.</p><p>- Ljubičina je večera bila fantastična - komentirao je Mladen, a Žaklina dodala kako je društvo super i da su se odmah sprijateljili. </p><p>Mladen je očekivano Ljubici dao desetku jer mu je sve bilo super, Robert je dao devetku jer je predjelo bila juha, a desert mu je bio previše običan, Miguel se odlučio za desetku, a najkritičnija je bila Žaklina koja je dala ocjenu šest zato što je juha bila predjelo, a i hrana joj nije bila začinjena.</p>