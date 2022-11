Gosti zadovoljni večerom, ali su kritizirali kolač: 'Teški desert, previše je to šećera za moj ukus'

Radojka ima 64 godine i po zanimanju je ugostiteljska tehničarka, a za goste u 'Večeri za 5 na selu' je kuhala u mjestu Brodarica kraj Šibenika.

Na njezinu jelovniku našli su se sastojci poput tune, kapara, hobotnice, palente, ali i čokolade te mnogih drugih.

- Sve jedem od ovoga, a tuna i kapare će vjerojatno biti pašteta - komentirala je Antonija, dok je Rahela rekla da joj se s popisa najviše sviđa hobotnica.

Na Radojkinu jelovniku našli su se neobični nazivi jela: predjelo Samo maži, glavno jelo Plava krv te desert imena Vjeverica voli.

- Mogla je biti domišljatija - rekla je Antonija, a Zoran je dodao da će kreativnost ocijeniti tek za stolom.

Već je predjelo razveselilo goste.

- Pašteta je, kako bi rekli kod nas u Dalmaciji, za prste polizat - rekla je Mišela.

Hobotnica na krapanjski način je bilo glavno jelo.

- Nisam nikad jela ovo jelo, ali je ukusno. Hobotnica je bila savršena i mekana - kazala je Mišela.

Desert Vjeverica voli bila je torta od lješnjaka i oraha.

- To je inačica skradinske torte na moj način - objasnila je Radojka.

- Kad sam vidjela onu čokoladu s vrha to je to, ali kad smo probali onda je to bilo…mmm, vjeverica - smijala se Mišela.

- Teški desert i previše šećera za moj ukus - komentirao je Zoran. Uslijedilo je ocjenjivanje. Zoran je Radojki dao osmicu uz obrazloženje da večera nije bila po njegovu ukusu, ali mu je bez obzira sve bilo fino.

Mišela joj je dala desetku jer joj je sve bilo savršeno, Rahela devetku jer nije ljubitelj teške spize, a Antonija osmicu jer joj je Mišelina večera dan prije bila bolja. Radojka je dobila ukupno 35 bodova, isto kao i Mišela dan prije.

