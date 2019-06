Gotova vila Slavice Ecclestone, iskeširala je dodatne milijune

Prije četiri godine Slavica Ecclestone (61) je u Malom Zatonu kraj Dubrovnika kupila starinsku kamenu kuću, prvi red do mora. Srušila ju je i prionula na preuređenje kako bi dobila luksuznu vilu. Do sredine 2018. na uređenje je potrošila 30 milijuna kuna, no radilo se i dalje.

O stvarnoj cijeni svih radova koji su izvedeni na kući može se tek nagađati, no od prošle godine na luksuznom zdanju uz more niknulo je nekoliko novih prozora, visoki bedem koji opasava kuću i štiti ju od znatiželjnih pogleda, završen je i krov u prizemlju kuće, a posađene su i biljke za sveopći dojam.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL Slavica je kamenu trokatnicu kupila za rekordnih 19 milijuna kuna. Prvo ju je čekala legalizacija objekta, a da bi se uskladila sa zakonom morala je ispuniti uvjet te osigurati nogostup i zelenu površinu. Vila se prostire na oko 700 kvadratnih metara, od čega samo dnevni boravak zauzima dvjestotinjak. Luksuzno uređena okućnica se proteže na petstotinjak kvadrata, a prilaz s morske strane od znatiželjnika štiti pet metara visok zid od visoćanskog kamena. Samo na kamen trebala je izdvojiti oko 800 kuna po kvadratu, što znači da je potrošila oko pola milijuna kuna. U blizini kuće više nema raspoloživih zemljišta za gradnju.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL Pri uređenju, milijunašica je imala visoke zahtjeve. Stoga su joj za gradnju u nekim dijelovima kuće građevinari navodno naplatili i oko 40.000 kuna. Radovi nisu stali ni tijekom ljetne sezone, pa je Slavica razljutila susjede koji su se žalili na buku i činjenicu da bučni radovi tjeraju njihove goste.

- Crvenimo se pred gostima. Pozivamo ih na sunce, more i tišinu, a kad dođu, brusilice i dizalice od sedam sati ujutro buče oko kuće. Prestrašno je - žalili su se tada susjedi.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL Ipak, Slavica je krajem 2017. sve uspjela izgladiti s njima pa su se radovi nesmetano nastavili. No susjedi nisu jedini s kojima je ‘ratovala’ zbog luksuznog ljetnikovca nadomak Dubrovnika. Naime, sredinom travnja lani, nezadovoljna dijelom radova, Slavica je odbila platiti izvođačima radova. Iako se činilo da će cijeli slučaj završiti na sudu, milijunašica se uspjela nagoditi s građevinarima i na kraju im je ipak sve uredno isplatila.

Inače, bogatstvo milijunašice Slavice procjenjuje se 7,2 milijarde kuna.