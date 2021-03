Ante Gotovac (51) bio je u ekipi s Ivom Todorić (45) i Hrvojem Balentom (48) dok su još bili cura i dečko krajem 90-ih.

- Bili smo hrvatska zlatna mladež prije hrvatske zlatne mladeži - kaže nam Ante.

POGLEDAJTE VIDEO:

Gotovac je na društvenoj mreži objavio fotografije zajedničkog ljetovanja s Todorićima s kraja devedesetih pa se prisjetio kako je to tad izgledalo.

- To ljeto išli smo svatko svojim brodom po Jadranu. Krenuli smo iz Primoštena, preko Hvara do Dubrovnika. Jeli smo šampjere, jastoge, pili najbolja vina. Baš je bilo dobro. Jedino je Iva oklijevala jesti i piti. Jela bi salatu i pila običnu ili mineralnu vodu - prisjetio se Gotovac.

Na večeri se Gazdina kći, prisjeća se Ante, posvađala s kumom, koja joj je rekla: 'Da nisi Iva Todorić, svašta bih ti rekla'.

- Nisu to bila ‘pijana posla’, nego, eto, ljudi su se malo opustili pa je krenula priča. Iva je već tad bila malo ohola. Preko noći su ušli u jet-set - kaže Gotovac. Ante i Todorići su odnose zahladili nakon što je Gazda kupio nekadašnji hotel Intercontinental u kojem je Gotovčev punac Mario Ušić imao casino. Todorić je casino zatvorio jer mu se nije uklapao u njegovu viziju hotela.

- Zato su mogli s menija izbaciti talijanske delicije te staviti svinjetinu, janjetinu i ćevape - kaže Gotovac, kojemu je to danas, dodaje, tragikomično.

Iva Todorić i Hrvoje Balent vjenčali su se u Intercontinentalu 2001. godine pred oko 300 uzvanika, a na svadbi im je pjevao Jasmin Stavros. Ante zbog zahlađenih odnosa nije bio na svadbi, no danas ni ne žali za tim.

Podsjetimo, Ante Gotovac nam je početkom godine otkrio da uživa u samačkom životu. Dosadile su mu, kaže nam, ljubavne veze. To uvijek sa sobom nosi neke probleme, dodaje.

Ljubav mu je prisjela nakon dvije posljednje veze u kojima je ljubovao s duplo mlađim djevojkama. Prvo je bio s Nađom iz Beograda, no dosadilo mu je to jer je 'ograničavala njegovu slobodu'. Nađa je, naime, dolazila u kuću u kojoj živi u Zemunu. Onda se nedavno spetljao s manekenkom Medinom Pašić.

- Ona me više ne zanima. Ništa se nije dogodilo između nas, samo sam joj se prestao javljati. Nismo u kontaktu. Hoću normalnu curu koja je u sportu. Neću ove sponzoruše. Ove što samo izlaze vani, to su sve klošari i ološ. Ne zanimaju me žene. Ne mogu ih uskladiti u svoj raspored. Ne želim preskakati treninge, to mi je ludilo - rekao nam je nedavno Ante koji gol skače u Savu. Naime, počeo je intenzivno trenirati. Iako nema djevojku, Gotovac tvrdi da nije ugrožen.

- Barem seksa ima kad zatreba - zaključio je.