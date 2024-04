Gotovi svi kostimi za Eurosong! Dizajnerica za 24sata: 'Marko je dao ideje, sašila sam i 1 više...'

Gotov je kostim koji će Baby Lasagna nositi na nastupu na Eurosongu u svibnju u švedskom gradu Malmöu! U ponedjeljak je hrvatski predstavnik, inače pravog imena Marko Purišić, na društvenim mrežama podijelio fotografiju dizajnerice Valentine Pliško, a na kojoj stoji kako je outfit - gotov! Pliško je izradila i kostime u kojima je Marko nastupio na Dori, kao i drugim članovima tima koji su s njime tada bili na pozornici.

Iako nam ne može otkriti sve detalje novog kostima, te ćemo se morati strpjeti još nešto manje od mjesec dana da ih vidimo, Pliško nam je otkrila da je cijela priprema oko kostima trajala oko mjesec dana, a izrada oko dva tjedna.

'Baby Lasagna će imati na pozornici člana više!'

Što se tiče inspiracije, ista je kao i zadnji put - inspirirani su hrvatskom narodnom nošnjom. I ne, nije spreman samo kostim Baby Lasagne, već svi kostimi, a nešto se i promijenilo!

- S obzirom da će na pozornici biti još jedan novi član benda, ovaj će put biti šest kostima umjesto pet - otkrila nam je. Na Dori su, podsjetimo, uz Marka, nastupala dva glazbenika, plesač i plesačica. Postava se i ranije promijenila, i to zato što je Martin Purišić, Markov brat, morao odustati od odlaska u Švedsku zbog ranije dogovorene turneje s bendom Mono Inc. Njega je zato na ovoj poziciji zamijenio Matija Klaj (18).

Osim promjena u postavi, o promjenama na kostimu dizajnerica Pliško ne može previše pričati.

Različiti kostimi za Amsterdam, Madrid i London

- To će ostati iznenađenje - kaže. Kostim je postao 'top secret', što i ne iznenađuje, jer je njegov kostim na Dori izazvao brojne reakcije pa su ga tako neki uspoređivali i s prošlogodišnjim predstavnikom Finske, Kaarijom, zbog predimenzioniranih rukava. No, Baby Lasagna taj kostim više nije ponovio, iako je od Dore nastupio nekoliko puta.

Zadnjih je tjedana, zajedno s brojnim drugim eurovizijskim natjecateljima, nastupao u Madridu, Londonu i Amsterdamu. Na nastupima je imao različite kostime, pa je tako u Madridu 'ponovio' crveni prsluk iz popularnog spota za pjesmu 'Rim Tim Tagi Dim', u Londonu se odlučio za bijelu košulju koja je upravo zbog rukava nalikovala na kostim s Dore, dok je u Amsterdamu imao pak treći 'outfit'. Pliško nam kaže kako za te kostime nije bila odgovorna, već da je njezino zaduženje isključivo kostim u kojem će nastupati na Eurosongu.

A da svi žele nositi što nosi i Baby Lasagna, govori i činjenica da se majice, dio 'mercha' popularnog glazbenika rasprodaju u roku 'keks'. Radi se majicama koje krase vizuali tri mačke, pa tako fanovi mogu birati između Gertrude, Stipe i Branke, inače mačaka Baby Lasagne. Pliško nije sudjelovala ni njihovoj izradi, što ne čudi obzirom da su kostimi vrlo bitan dio nastupa na Eurosongu te zahtijevaju puno vremena i truda, no otkrila nam je da joj se jako sviđa ideja te da su joj majice super.

'Marko je sudjelovao u izradi kostima'

Pitamo je zato - što je najbitnije kod kostima na ovakvim natjecanjima? Upečatljivost ili udobnost?

- Kostimi moraju biti upečatljivi, po mom mišljenju. Scenski izgled jako pridonosi cjelokupnom dojmu, no rekla bih da upečatljivost ne mora nužno isključivati udobnost i da se može postići oboje - objasnila je. Osim toga, ističe kako je potrebna i dobra komunikacija između nje i osobe za koju dizajnira, kao i 'poklapanje estetike'.

- U suprotnom je teško stvoriti kompromis - ističe.

Dizajnerica Pliško i Baby Lasagna odlično surađuju, pa i sam glazbenik daje svoje ideje za kostime.

- Marko je sudjelovao sa svojim idejama sada, ali i kod pripreme kostima za Doru. Zajedno smo odlučivali o detaljima. Meni je to uvijek drago jer onda mogu bolje shvatiti njegovu zamisao. Mislim da to čini kostime još posebnijima i osobnijima - otkrila nam je. A kako će kostimi proći na eurovizijskoj pozornici, preostaje nam vidjeti. Pliško će se pridružiti timu koji ide u Švedsku, a na pitanje do kakvih bi sve situacija moglo doći vezano uz kostim, poručuje: 'Nikad se ne zna što može poći po zlu, ali dali smo sve od sebe da osiguramo da ne dođe do nečeg takvog'.

Baby Lasagna otkrio svoja tri favorita

Do prve polufinalne večeri 7. svibnja ostalo je samo tri tjedna, a prema eurovizijskim kladionicama, pobjedu bi ove godine mogla odnijeti Švicarska koju predstavljaju Nemo i pjesma 'The Code'. Ta se promjena dogodila oko Uskrsa, nakon nastupa u Madridu, prije čega je hrvatski predstavnik držao prvo mjesto više od 30 dana.

Na trećem je mjestu, iza Hrvatske, Angelina Mango, predstavnica Italije, a zatim slijede Nizozemska i Ukrajina na četvrtom i petom mjestu.

Doznali smo i kako su upravo Talijanka i pjesma 'La Noia' jedna od tri favorita Baby Lasagne na Eurosongu. I druga dva favorita dolaze iz našeg susjedstva, a to su slovenska predstavnica Raiven i pjesma 'Veronika' te srpska predstavnica Teya Dora s pjesmom 'Ramonda'. No, iz njegovog tima napominju kako pjesme nije rangirao, već da ih favorizira - podjednako.