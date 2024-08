Gotovo 20 sati partijanja bez stajanja! Vodice imaju program za najluđu noć: Stiže i Cvija!

Vodička fešta svakog je ljeta centralni događaj u Šibensko-kninskoj županiji i šire, a ove godine dolazi s nikad dugotrajnijim i spektakularnijim programom. U nedjelju 4. kolovoza plesat će se i pjevati čak 18 sati bez stajanja, a za najbolju zabavu pobrinuo se klub La Playa by Imperial.

Zagrijavanje za najluđu noć u Dalmaciji počet će već u 10 ujutro na La Playa Pool Baru, a dress code je - All White. Uz pogled na biserno Jadransko more i otočje, na bazenu će se plesati uz najzaraznije ritmove ljetnih hitova. A zatim u 17 sati starta najduža zabava u popularnom klubu uz čak četiri izvođača koji će publiku zabavljati do četiri sata ujutro idućeg dana.

Foto: PROMO

Na pozornici smještenoj tik uz more izmjenjivat će se grupa Connect & Showtime, Cvija i Natalie Balmix, koja se u veljači ove godine natjecala na Dori i završila u TOP 10 najbolje plasiranih.

Foto: PROMO

Cvija je vlasnik velikih regionalnih hitova koji na digitalnim platformama broje milijune pregleda, a neki od najpoznatijih su "Poziv", "Bahami" i "Kriva je kafana". Dečki iz Connecta već su provjereni tim koji radi vrhunsku atmosferu, njihov duet "Dalmatinka" s Jelenom Rozgom mega hit je i nakon 13 godina, a milijunsku slušanost imaju i pjesme "Ljubi me budalo", "Džek i Džoni", "Mamuran"... Na putu da postane hit je i pjesma "Dupli Mitsubishi", koju su snimili sa Showtimeom i El Patronom.

Foto: PROMO

No, i prije Vodičke fešte, publiku u La Playi očekuju tri mega koncerta. U četvrtak 1. kolovoza na pozornicu se penje dvojac Rimski & Corona, dok je u petak 2. kolovoza na rasporedu koncert popularne Edite. Subotnja večer rezervirana je za jednu od najvećih zvijezda u regiji koja je punila niz dvorana u regiji - Mayu Berović.

Ulaznice za koncerte omiljenih glazbenih zvijezda moguće je osigurati putem sustava Adriaticket.com, dok se više informacija o klubu La Playa i dašak magične ljetne atmosfere može pronaći na njihovom Instagram profilu.

Foto: PROMO