Gradonačelnik potvrdio dolazak Nicolasa Cagea u Dubrovnik: 'S ovime se malo tko može mjeriti'

Holivudski glumac u našem će gradu ostati oko mjesec dana, a snimanje je upravo započelo. Uz Cagea u filmu igra i Pedro Pascal, čileanski glumac najpoznatiji po ulozi Oberyna Martella u 'Igri prijestolja'.

<p>Nakon što se nekoliko dana špekuliralo kako oskarovac <strong>Nicolas Cage</strong> (56) boravi u Dubrovniku, gradonačelnik <strong>Mato Franković</strong> to je i potvrdio na svom profilu te pojasnio što stoji iza dolaska holivudske zvijezde.</p><p>- Dobro došao Nicolas Cage! U Dubrovniku počinje snimanje još jednog filma u ovoj godini. S ovakvom promocijom Dubrovnika u posljednjih 6 mjeseci na USA tržištu rijetko se tko može mjeriti. ABC news u udarnom terminu live tri dana iz Dubrovnika. Film ‘The Islander’ s glumicom Caroline Goodall. Film s Nicolas Cageom ‘The Unbearable Weight of Massive Talent’ te Film na kojem radi dvostruki Oskarovac Janusz Kaminski, direktor fotografije i redatelj koji je radio sve Spielbergove filmove - napisao je.</p><p>Holivudski glumac u našem će gradu ostati oko mjesec dana, a snimanje je upravo započelo. Redatelj filma je <strong>Tom Gormican</strong>, a Cage će na velikom platnu utjeloviti samog sebe i to dok pokušava dobiti ulogu u filmu <strong>Quentina Tarantina</strong>.</p><p>Uz Cagea u filmu igra i <strong>Pedro Pascal</strong>, čileanski glumac najpoznatiji po ulozi Oberyna Martella u HBO-ovoj 'Igri prijestolja' te detektiva Javiera Peñe u Netflixovoj seriji 'Narcos'. On je već 'ulovljen' kako ispija kavu na balkonu jednog dubrovačkog hotela. Premijera filma zakazana je 19. ožujak sljedeće godine.</p>