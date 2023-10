Gradu u Novom Zelandu najveći je problem - Celine Dion! 'Muče nas njenim pjesmama stalno!'

Vozači oboružani playlistama s hitovima poznate kanadske pjevačice Celine Dion već mjesecima muče stanovnike malog novozelandskog mjesta Porirua glasnim kasnonoćnim 'bitkama zvučnika' te su neispavani stanovnici u pomoć pozvali vlasti, a sve ih se više i iseljava.

'Bitke zvučnika' su započele prije barem sedam godina diljem Novog Zelanda, a u Porirui su buknule u studenome 2022. nakon što su navijači proslavljali plasman Samoe u finale Svjetskog kupa ragbi lige.

Prema pisanju lokalnih medija, vozači automobila, većinom potomci pacifičkih naroda, koriste goleme zvučnike, poput sirena, te ih stavljaju na svoja vozila te čak i bicikle kako bi se nadmetali jedni protiv drugih, tj. zaglušili jedni druge svojim moćnim stereo sustavima, puštajući pritom hitove isključivo Celine Dion.

Stanovnici Porirue, njih oko 60.000, na rubu su snaga i živaca zbog snažnih decibela do kasno u noć i traže pomoć gradonačelnice Anite Baker.

- To nam zadaje glavobolju, vole Celine Dione, vole svakoga s visokim tonovima u svojem glasu - rekla je gradonačelnica i izrazila bojazan zbog iseljavanja stanovništva.

A ljudima, koliko god voljeli Celine Dion, muka je od treštanja glazbe od 19 sati do dva ili tri ujutro, a balade poput 'My Heart Will Go On' i 'It's All Coming Back To Me Now' više ne mogu smisliti.

Uz treštanje glazbe, 'natjecatelji' cijelo vrijeme imaju upaljene i motore svojih vozila te je buka nesnošljiva.

Pozivi policiji nisu urodili plodom jer se sudionici tih nesvakidašnjih događanja razbježe čim čuju policijske sirene.

