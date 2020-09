Teza stru\u010dnjaka o sli\u010dnosti ta dva potpisa upu\u0107uje na to kako Melanija poku\u0161ava kopirati svog supruga. Pitanje koje se name\u0107e je - \u010dini li to vlastitom voljom kao imitatorica, ili je pak do te mjere uz svog zastra\u0161uju\u0107eg mu\u017ea izgubila dio vlastitog identiteta?

- Sli\u010dnost je nevjerojatna, ali je jasno kako je potpis stiliziran, dakle Melanija ga je uvje\u017ebavala - ka\u017ee analiti\u010darka rukopisa Sheila Kurtz.

Analiti\u010daru su ve\u0107 prethodno zaklju\u010dili kako se iz Trumpovog rukopisa mo\u017ee i\u0161\u010ditati kako je on egocentri\u010dan, pretjerano samopouzdan te vrlo vjerojatno narcisoidan \u010dovjek \u010dija odlu\u010dnost grani\u010di s racionalnim postupanjem.\u00a0









\u00a0