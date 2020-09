Graham rodila krajem siječnja, a sada pokazala 'čari' trudnoće

Ashley je krajem siječnja rodila svoje prvo dijete. Na društvenim mrežama dijeli trenutke sa sinom, a dijeli i one druge, ne tako lijepe posljedice trudnoće

<p>Najpoznatija plus size manekenka na svijetu <strong>Ashley Graham</strong> (32) krajem siječnja rodila je sina <strong>Isaaca</strong>. Svaki trenutak s njim dijeli s pratiteljima na društvenim mrežama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Graham u lateks haljini</strong></p><p>No redovito dijeli one druge, ne tako lijepe posljedice trudnoće. Nakon poroda objavila fotografiju na kojoj je pokazala strije koje je dobila. Pozirala je gola, ali je 'škakljive' dijelove tijela sakrila. Njezini pratitelji hvalili su joj hrabrost u komentarima.</p><p>Iako je prošlo nekoliko mjeseci otkako je rodila, strije su kod Ashley i dalje prisutne. Pokazala ih je na Instagramu, no čini se kako se ne zamara s tim. Na trbuh je stavila ruke i složila ih u obliku srca. Svim mamama nastojala je pokazati kako je to normalna stvar nakon poroda te da se ne bi trebale opterećivati.</p><p>Osim toga, svog sina sada doji uz bočicu i cjevčice, što je pokazala još jednom fotografijom. Uživa u majčinstvu te su joj sve one ne tako lijepe stvari manje bitne.</p><p>Graham je i tijekom cijele trudnoće ponosno objavljivala izazovne fotografije na društvenim mrežama, poput onih u donjem rublju ili pak kupaćem kostimu. Pratitelji su joj redovito pisali kako je inspiracija za sve žene.</p>