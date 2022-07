Grašin kum Tomaž stigao je u Split i otkrio po kome je Alba dobila ime: 'Svi smo jako sretni'

Tomaž Kavčić, slovenski chef i kum Petra Graše (46), stigao je u Split kako bi uz Grašu i obitelj Huljić slavio rođenje malene Albe, a u razgovoru za RTL otkrio je po kome je djevojčica dobila ime.

- Imao sam sinoć u svom restoranu u Zemonu večer koja je malo dulje potrajala, ali to me nije spriječilo da odmah krenem i upravo sam stigao u Split! Sada sam u krugu obitelji i prijatelja i jako smo svi sretni, nevjerojatno! Veliko je ushićenje i ljubav u nama stalno, a posebno u ovom dugoiščekivanom trenutku - započeo je Tomaž pa dodao kako je malena dobila ime po Petrovom ocu Zoranu.

- Ono što sam sada siguran jest da je dida Zoran sigurno posebno sretan jer je i njegovo ime nastalo od 'zore' što je na talijanskom Alba, kako se zove i naša najsretnija djevojčica. Najljepše su zore u mom kraju i ne možete ni zamisliti koliko mi je drago što su izabrali ime Alba. Svake zore odsad pomislit ću na djevojčicu Albu te Hanu i Petra - zaključio je Kavčić.

Petar i Tomaž poznaju se već 25 godina, a sve je počelo kada su Grašo i njegova tadašnja djevojka Danijela Martinović (51), došli u Kavčićev restoran u Sloveniji 1997.

- Prvo su u restoran došli njegovi roditelji Zoran i Snježana. Kada su se vratili u Split rekli su mu kako mora upoznati jednog luđaka. Ovo luđaka je bilo u pozitivnom smislu, obzirom na to što radim u kuhinji i koje tehnike upotrebljavam. Te 1997. godine kada je došao kod nas u restoran, vjerujte mi, otada smo postali prijatelji. Dogodila se kemija, veliko prijateljstvo i otada mogu reći da je on moj najbolji prijatelj. Imamo sreće to što imamo isti režim u smislu - vikende radi on, vikende radim i ja. Slobodni smo većinom ponedjeljkom i utorkom. Sva ta naša putovanja su više-manje bila tada. On dolazi kod nas, a ja sam jako puno puta išao i kod njega - rekao je Kavčić ranije.

