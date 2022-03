Grašo je Oliveru u čast zapjevao 'Nedostaješ mi ti': Pomogao mi je posložiti moju karijeru...

Glazbenik Petar Grašo (46) drugi je dan za redom napunio zagrebačku Arenu, a u subotu su mu na veliki rođendanski koncert došli i njegovi najbliži, među kojima je i njegova novopečena supruga Hana Huljić (31). Grašo je koncert u petak otvorio novom pjesmom ‘Jel’ ti reka ‘ko, što je ponovio i večeras.

Dupkom puna Arena pjevala je s Grašom svaki stih, a publiku je pozdravio što je u dvorani izazvalo oduševljene povike:

- Zagrebe, dobra večer!

Energični Grašo dizao je atmosferu od prve pjesme...

- Ja imam jednu manu, možda je to vrlina, a možda mana, ne znam. Nikad nisam pripremio ni uvodni ni završni govor na koncertu jer želim da to bude spontano. Nemam tremu uopće, pet godina je prošlo od našeg zadnjeg susreta, zadnje dvije godine bile su duge, kao da ih je 20 bilo. Od jučer se osjećam kako bi se trebao osjećati, hvala vam što ste me čekali pet godina, najbolji ste. Samo ću guštat s vama, počastit sebe i vas za svoj rođendan - obratio se pjevač svojoj publici.

Tijekom pjesme ‘Lomi me’ u publiku su pušteni predimenzionirani crveni baloni koji su nastavili lebdjeti i skakutati kroz veselu publiku tijekom cijelog koncerta.

Grašo je pjevao Oliverovu ‘Dva put san umra’, a nakon tih stihova, Petar je ispričao nekoliko riječi o legendarnom pjevaču:

- Olivera sam poznavao od djetinjstva, bio je uz mene tijekom cijele moje karijere koju mi je pomogao posložiti. Imao sam sreće što sam ga poznavao - istaknuo je i otpjevao ‘Nedostaješ mi ti’.