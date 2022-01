Postoji jedna mala mogućnost da, ukoliko epidemiološke mjere ne budu dozvoljavale pune kapacitete u veljači, neće biti otkazani koncerti ni pod koju cijenu, mi ćemo ih pomaknuti na nove datume u ožujku. To je moj odgovor, tisuće mailova smo dobili… Otkazivanja sigurno neće biti, eventualno odgađanje na neki drugi put, ako bude – znat će se datum', poručio je Petar Grašo (45) u razgovoru za narodni o aktualnoj situaciji s pandemijom.

- Otkazivanje nije opcija, moguća je samo odgoda - naglasili su i organizatori Grašinih koncerata u Arenama, a iznijeli su i nekoliko važnih informacija za posjetitelje.

- Ako ne bude moguće u veljači imali koncerte, s informacijom o odgodi objavit ćemo i nove datume. U tom slučaju, sve dosad kupljene ulaznice automatski će vrijediti i za nove termine. Svi kojima ta odgoda ne bude odgovarala moći će u predviđenom roku dobiti povrat novca. Sve će informacije biti komunicirane pravovremeno, a bit će dostupne i na eventim.hr' - poručili su te istaknuli da će slijediti sve upute Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Glazbenik je rasprodao Spaladium Arenu za 11. veljače te Arenu Zagreb 26. veljače zbog čega je najavio i dodatni koncert u Zagrebu - 19. ožujka. Otkrio je i hoće li se njegov prvi i drugi zagrebački koncert po ičemu razlikovati.

- Bend je tu, moji odlični ljudi, puno ljudi na bini koji vole svirati i mi se međusobno volimo. Nama je svaki koncert zabava i ljudi osjećaju tu energiju i znaju pjesme tako da neće biti nikakve razlike. Možda ću se ja malo svečanije osjećati 19. ožujka jer je meni rođendan. Sad sam u 46. godini. Čekaju nas najbolje godine i nije bitno koliko je godina u životu nego koliko je života u godinama. Ja živim isto kao kad sam imao 23 - 24 godine, putujem, radim to što volim, sviram, uživam u tome što ljudi vole to što radim, što vole mene na bini. To me hrani beskrajno. Moj život je jedna ljepota' - rekao je Grašo.