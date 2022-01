U intervjuu za Večernji list splitski pjevač Petar Grašo (45) dotaknuo se nove veze s Hanom Huljić (31), kćeri dugogodišnjeg suradnika i prijatelja Tončija Huljića (60), suradnji s njenim roditeljima te naravno o svojoj karijeri i planovima.

- Hana i ja živimo decentno svoj život, ne dijelimo privatne detalje s javnošću. Zabavno nam je kako smo postali medijska lovina, a nismo prstom maknuli po tom pitanju. Ne opterećujemo se ni najmanje, dapače, zabavljaju nas svi ti napisi i naslovnice bombastičnih naslova i tankih sadržaja. Najviše nas je nasmijala vijest da smo postali hrvatski Meghan i Harry - rekao je pjevač pa dodao:

- Meni je uvijek bilo važno da ne gnjavim ljude nebitnim sitnicama i da im muzika bude jedino što ih zanima vezano uz mene, a Hana je slična osoba. Unatoč tome u potpuno smo suprotnim situacijama. Mediji su tu da pišu, mi smo tu da živimo i to je krug koji se neprestano vrti.

Uz vezu s Hanom, Grašo je za Večernji list komentirao i projekte na kojima radi te što je radio u lockdownu koji je uzrokovala pandemija korona virusa.

Naime, Petar će ove godine imati dva velika koncerta u Areni Zagreb i Spaladium Areni. Pripreme za to su, kaže, intenzivne, a prodaja ide takvim tempom da će ubrzo obje Arene biti rasprodane.

- To je nešto što osobito raduje u ovo vrijeme neizvjesnosti. Pripremamo veoma veliku produkciju koja je zahtjevna, ali siguran sam da ćemo uspjeti nadmašiti prošle koncerte u Splitu i Zagrebu koji su bili na svjetskoj razini. Najviše od svega radujem se publici i dijeljenju emocije s njima - ispričao je Grašo koji je nedugo nakon rasprodanog prvog koncerta u Zagrebu najavio novi, i to baš 19. ožujka, za svoj rođendan.

Zbog pandemije korona virusa, mnogi pjevači s hrvatske, ali i svjetske estrade nisu mogli prirediti koncerte za svoju publiku. Petar je, kako kaže, to vrijeme iskoristio za druženje s obitelji i prijateljima.

- Posvetio sam se obitelji, prijateljima i svakodnevnim sitnicama koji i inače obožavam, ali sam ih većinu života lišen. Kuhao sam, družio se s obitelji, lovio ribe više nego ikad i postao svjestan koliko me životni tempo ponekad udalji od baznih zadovoljstava koja me najviše raduju - rekao je.

S obzirom na to da su mu roditelji nove djevojke i poslovni suradnici, opisao je kako funkcioniraju prilikom stvaranja novih ideja.

- S Vjekoslavom i Tončijem radim 25 godina i to je suradnja kakva se samo poželjeti može. Vjekoslava i ja se u pisanju tekstova nadopunjujemo bez ikakvih problema i osobnih egotripova. S Tončijem je to već malo teži proces. On je tip koji u studiju reagira impulzivno i instinktivno, a ja volim malo više filozofirati - objasnio je Petar pa zaključio:

- To su suprotnosti koje ponekad polučuju žučne rasprave, ali baš taj proces donosi najbolje rezultate. I ono što je najvažnije, uvijek sve završi uz smijeh, humor, čašu dobrog vina kod mene.Uživam u suradnji s njima jer nema baš puno ljudi s takvim talentom i dobrotom na istom mjestu.