Grašo pjevao u Sloveniji nakon dvije godine: 'Ovo je naš prvi koncert u normalnim uvjetima'

Ovaj koncert trebao se dogoditi 7.3.2020., no taj dan Slovenija je zbog novog virusa nazvanog Covid 19, poput ostalih zemalja, zabranila okupljanja..mi smo bili u dvorani, spremni za nastup, iznenađeni i pomalo uplašeni ni ne sluteći što nas sve čeka narednih mjeseci i godina. To je bio naš prvi neodržani koncert zbog pandemije, napisao je na društvenim mrežama Petar Grašo. On je sinoć nakon dvije godine zapjevao u Sloveniji, točnije u Kopru.

Dvije godine nakon, ovo je sasvim slučajno (ili ne) naš prvi održani koncert u nekoj punoj dvorani i “staronormalnim” uvjetima.

Ljudi su dvije godine čuvali karte i gotovo nitko nije tražio povrat novca, napisao je i dodao:

- To se zove ljubav! Hvala Koper što smo nakon toliko vremena opet osjetili čaroliju koja ovaj “posao” čini najljepšim na svijetu. Volim vas!

Ovo je bio prvi Grašin koncert nakon vjenčanja s Hanom Huljić, a slijedeći su oni u zagrebačkoj Areni 18. i 19. ožujka. On je prošlog petka gostovao u RTL Direktu gdje je voditeljici Mojmiri Pastorčić priznao je da shvaća zašto su mediji toliko pratili vjenčanje.

- Ako postoji dvoje ljudi koji manje žele biti eksponirani izvan svog posla onda smo to Hana i ja. Mediji su samo radili svoj posao, nisam diplomatičan, ali ja sam razgovarao s nekim svojim prijateljima novinarima i rekao sam 'ljudi, čemu više?', a oni kažu 'vaša vijest ima najviše klikova'. Stvorio se nekakav hype - rekao je Grašo.