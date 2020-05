Grašo snimao koncert u Splitu, a galebovi su mu napali dron...

Povodom dana svetog Dujma u ponedjeljak se na praznom Peristilu snimio koncert pjevača Petra Graše (44). Ove će godine Splićani i Splićanke ovaj dan proslaviti bez okupljanja, procesije i mise na Rivi. Umjesto toga, moći će se okupiti ispred malih ekrana i biti zajedno u ovoj neobičnoj proslavi.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Ja sam dijete Splita, Split je moj dom bez obzira na to što posljednjih dvadesetak godina jako malo boravim u njemu. Kako to obično biva, drugačije okolnosti diktiraju nekakav drugačiji životni plan, pa se tako dogodio jedan od najčudnijih i na nekih način najljepših koncerata u mojoj karijeri, a opet koncert bez ijednog čovjeka u publici - rekao je Grašo za Dalmatinski portal.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Pjevač je počašćen ovom prilikom. Mislio je kako je to nemoguće, no ipak je svirao i pjevao pred praznim Peristilom. No, netko mu se ipak pridružio. Dok je pjevao pjesmu 'Moj galebe', dron su napali upravo galebovi.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Grašo kaže kako je sretan što ima privilegiju da svome gradu pokloni koncert.

- Ovo je koncert optimizma, koncert svjetla i koncert slavlja. Radovali smo mu se, nekako nam se čini da vidimo svjetlo na kraju tunela u kojem smo svi bili protekla dva mjeseca - zaključio je pjevač. No, ipak priželjkuje kako će mu ovo biti posljednji koncert pred praznim Peristilom.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Ove će godine biti drugačije nego ikad dosad, no unatoč tome vjerujem kako će se blagdan našeg sveca zaštitnika proslaviti u našim srcima i u našim obiteljima - poručio je gradonačelnik Andro Krstulović Opara (52).