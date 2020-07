Grdović i Kerum uskladili nakit: Možeš me grliti, nema Brankice

<p>Osim što ga je stavio na svoju izbornu listu <strong>Željko Kerum</strong> (59) i <strong>Mladen Grdović </strong>(61) furaju iste modne detalje. Obojica su se sinoć na Kerumovom predizbornom skupu na splitskoj Zapadnoj obali pojavila s križem oko vrata, Željko sa zlatnim, a Mladen s drvenim.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mladen Grdović na Kerumovoj listi</strong></p><p>Grdović, koji je zapjevao svoje najveće hitove, pohvalio se kako ima tetoviran Torcidin grb na jednoj, a Isusa Krista na drugoj ruci.</p><p>Zadarski pjevač nam je rekao da je Keruma upoznao prije više od 20 godina na janjetini. Na pozornici je Grdović grlio prsatu pjevačicu i rekao: 'Možeš me zagrliti, nema Brankice', što je nasmijalo njihove okupljene simpatizere.</p><p>Na Kerumovom predizbornom skupu vrzmala se i splitska legenda <strong>Božo Transporte</strong>r, splitski skupljač boca koji je zaradio nadimak Transporter zbog sličnosti s hollywoodskim glumcem J<strong>asonom Stathamom</strong>. I Božo i Jason imaju 'jurilice', Božo kolica u kojima skuplja boce, a Jason bijesne automobile koje vozi u filmu 'Transporter'. Božo se na skupu pojavio s bradom, no i dalje tvrdi da je isti Statham.</p><p>Usporedbe s glumcem mu laskaju. Požalio nam se da teško živi jer je prije dva mjeseca slomio nogu pa ne može skupljati boce. No pohvalio je Keruma.</p><p>- Kerum je zakon. Reka sam mu sad da me oće izbacit iz zgrade na Kopilici gdje živim, a on je reka 'sredit ćemo' – kaže nam Božo.</p>