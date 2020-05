Grdija je Torcida digla u nebo, dok su Severinu tada izviždali

Kad je 2005. Mladen Grdović (61) na utakmici Brazil - Hrvatska na Poljudu zapjevao “Dalmatinca”, nije mogao znati da će zasjesti na tron Torcide. Navijači su dotad birali kraljice, a Mladen je prvi pjevač kojeg i danas nose na dlanu.

Pred 40.000 navijača doživio je ovacije, svi su pjevali “Ja san dite s mora, moja mati je Dalmacija...”, a pjesma od tada slovi za himnu Dalmacije. Prije 25 godina Mladen Grdović je, na Splitu ’95., prvi put otpjevao “Dalmatinca”, a skladatelj Nenad Ninčević (58) bio je direktor Splitskog festivala. Ujedno je i autor teksta kultne pjesme. Grdović mu je koji mjesec prije došao s glazbenim predloškom, odsvirao ga na gitari, a Ninčević je napisao tekst.

– Publika ju je odmah prihvatila, zato je i dobila prvu nagradu publike - govori Grdović. Ninčević kaže da pjesma ipak nije odmah zaživjela, odnosno da se eksplozija dogodila tek kad ju je 2005. otpjevao prepuni Poljud. Istina je na sredini. Pjesma jest odmah prihvaćena, ali ne u toj mjeri kao danas. Ili te 2005. Na put do vječnosti pjesme Grdović je krenuo upravo s Poljuda. Onoga na kojemu su ga torcidaši digli u nebesa, a Severinu tad izviždali. Zadranin je na Hajdukovu stadionu pjevao 20 puta i svaki put se naježio. Kad je čuo kako pjevaju “Dalmatinca”, prisjetio se, stezalo ga je oko srca. Zamalo je od uzbuđenja zaplakao.

– Duša mi je puna svaki put kad kročim na to sveto tlo - rekao je Mladen. Uslijedile su nove, velike svjetske turneje. Svaka dvorana Kanade, Amerike, Australije..., bila je puna. Svi su htjeli čuti “Dalmatinca”. Pjevaču su najdojmljiviji bili trenuci kad je na zidovima restorana ugledao uokvirene stihove pjesme i pored njih zastavu ili grb Hajduka.

– Bio sam barem 15 puta u Australiji, 30-ak puta u Americi i Kanadi, a na takvim koncertima ne mogu zamisliti repertoar bez ‘Dalmatinca’. Teško je opisati koliko su naši iseljenici sretni kad im dođemo i takvi koncerti su posebno nabijeni emocijama. Znaju sve riječi, a kad im zapjevam ‘Tu je moj dom’, nerijetko i zaplaču - kaže Grdović.

“Dalmatinac” i Mladen Grdović ove godine slave jubilej, no te 1995. ni pjesma ni on nisu bili u žiži festivalskih priča. Iza kulisa pričalo se o Ibrici Jusiću koji se splitskoj publici zahvalio riječima: “Ovo je moj zadnji nastup na Splitu i nikad više neću ovdje doći!”. O Marini Tomašević, koja je izašla s konferencije za medije čim je čula da njezina pjesme ne ide u finale. O Siniši Vuci koji je govorio da je bolji i od Miše Kovača, a bijes zbog lošeg prijama pjesme iskalio je bacanjem stvari sa stolova i prijetnjama da će povući iz finala svoju drugu pjesmu “Zaboravi”, koju je pjevao Kemal Monteno. O zbunjenom Alenu Vitasoviću od kojeg se tražilo najviše autograma, a on ih je nerado davao... Te 1995. na Splitu je pobijedio Dino Dvornik s pjesmom “Ništa kontra Splita”. Svidjela se Dinina pjesma i Grdoviću, nije bio ljutit što je ponovno bio drugi. Uvijek je, govorio je, bio drugi na festivalima. No umjesto pobjedama, Mladen se kitio hitovima. Prije “Dalmatinca” već je imao jako slušane pjesme “Tu je moj dom” i “Nije u šoldima sve”.

“Tu je moj dom” također je bila - druga. Na Splitski festival 1994. došao je kao zvijezda, odjeven u, tad moderno, svijetlosmeđe odijelo. No još je bio potresen jer je nepunih godinu dana prije toga, u vrijeme nastanka pjesme “Tu je moj dom”, izgubio oca.

– Majka je ostala sama u staroj kući. Upravo sam u toj tuzi našao inspiraciju. Melodiju sam napisao u New Yorku, a kad sam Alki Vuici ispričao kako se osjećam, napisala je emotivan tekst – prisjetio se Grdović. S Bepom Matešićem ju je pjevao na Melodijama hrvatskog Jadrana 1994. godine. Trijumf su iste godine doživjeli s “Nije u šoldima sve” u zadarskim Jazinama. Dvorana je gorjela, a Mladen i Bepo bili su apsolutni pobjednici Zadarfesta. Nerijetko je Mladen govorio za sebe da je kantautor. Ninčeviću su 2015. godine dosadile te Grdovićeve tvrdnje pa ga je javno prozvao. Tvrdio je da zadarski pjevač ne bi doživio takav uspjeh da mu on nije napisao tekst za “Dalmatinca”. Nekoliko godina nisu surađivali, a pomirili su se lani, kad je Grdović u rodnom Zadru slavio 40 godina karijere. Skladatelj mu je predao poklon izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića, koji je Mladenu dao dres s brojem 40 i svoju knjigu “Rusija mojih snova”. I hajdukovci su darivali pjevača koji njihov grb ima istetoviran na podlaktici te je od njih dobio dres.

