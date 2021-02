Nakon što je jučer pročitao vijest o pravomoćnoj presudi Općinskog suda u Zadru da je pala Brankičina tužba za alimentaciju, javio nam se Mladen Grdović (62).

POGLEDAJTE VIDEO:

Smiren i staložen objasnio je da je to vjerojatno neka tužba koja je zaostala na sudu od ranije.

- Ma nemam pojma o čemu je riječ i baš sad pitam Brankicu što je to, ali se ni ona nije mogla odmah sjetiti. To je njezina tužba od prije dvije-tri godine, ali u međuvremenu smo nas dvoje sve dogovorno podijelili, svu stečevinu. Osim toga, opet smo u dobrim odnosima, uživamo u svakom zajedničkom trenutku koji provodimo tijekom ovog lockdowna - kaže Mladen.

- Guštamo u smirenom životu, odmaram se od posla i koncerata, vrijeme provodimo u dugim šetnjama s psićima, a kod kuće Brankica gleda filmove i serije, a ja utakmice - kaže zadarski pjevač. Rekao je i da ima spreman novi album.

- Imam sve gotovo, ali rekao sam Želimiru Babogredcu u Croatia Recordsu da ne želim ništa objavljivati dok ne stane pandemija. Ovo je stvarno kao neki horor, ljudi su depresivni i nikome nije do glazbe i zabave. Evo, nas dvoje isto se čuvamo, idemo samo u šetnje uz more ili do trgovine. Sva druženja s drugim ljudima smo sveli na minimum - kaže Mladen.