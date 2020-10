Grdović je Brankici priređivao skandale: Prevario je, vikao, dolazio pijan, razbijao po kući

Brankica je Mladenu oprostila nevjeru, izvanbračno dijete, obiteljsko nasilje, problem s alkoholizmom... Razilazili su se pa mirili, demantirali skandale, no njihovom braku ipak je došao kraj

<p>Zadarski pjevač <strong>Mladen Grdović</strong> (61) i njegova supruga <strong>Brankica </strong>(49) razveli su se nakon 22 godine braka. Iako je Grdović sve opovrgavao još od početka listopada, njihov je brak okončan na Općinskom sudu u Zadru. Brankica je 21. svibnja podnijela tužbu protiv pjevača radi razvoda braka, a sud ju je potvrdio u kolovozu. Zaključili su kako nema šanse da se par pomiri. Dosad su se više puta razilazili i mirili, a njihov su brak pratili brojni skandali.</p><p>Brankica je Mladenu oprostila nevjeru, izvanbračno dijete, obiteljsko nasilje, razbijanje po kući, problem s alkoholizmom... Njihovu ljubavnu idilu svojedobno nije narušilo ni saznanje da suprug ima izvanbračnu kćer <strong>Saru</strong> s 15 godina mlađom Zadrankom. Prije tri godine Brankica je podnijela prvi zahtjeva za razvod od Mladena. Informaciju nam je tada službeno potvrdio glasnogovornik zadarskog suda <strong>Denis Klarendić</strong>. Prvo ročište te 2017. bilo je zakazano za 29. rujna, no u međuvremenu je zahtjev za razvod povučen. Brankica je razvod zatražila zbog nepomirljivih razlika u karakteru između nje i Mladena. Tada se odselila k majci, a pjevač ju je počeo posjećivati kada se malo primirila. Trudili su se spasiti brak i zajedno su se pojavljivali u javnosti. </p><p>- Ma nemam pojma o čemu pričate, to su neke konfabulacije i namještaljke. Nikakav razvod, sve je u najboljem redu baš kao i uvijek. Ja sam zadnjih dana nastupao, a zadnja četiri dana sam pripit - rekao je tada Grdović.</p><p>No nije sve bilo tako jednostavno. Brankici su iza braka s Grdijem ostale gomile afera. Pjevač je jednom prilikom izjavio da je prevario svaku curu s kojom je hodao u životu, a prevarama nije poštedio ni suprugu Brankicu.<strong> </strong>S bivšom manekenkom <strong>Eminom Šimurinom</strong>, Grdović je 2003. dobio kćer.</p><p>- Ne bih prevario više Brankicu ni kad bi mi dali milijarde - rekao je Grdović godinu dana kasnije. Otkrio je da mu riječ 'oprosti' teško prelazi preko usta, ali je Brankicu zamolio za oprost i zbog dobrote joj je beskrajno zahvalan.</p><p>Grdović je Brankici često puta dolazio pijan. Pjevač se 2009. napio u kafiću u Zadru. Četrdeset je minuta svima plaćao piće. Potom je 'pokosio' terasu Jaguarom te nastavio piti u drugom kafiću, bez da je platio račun od 700 kuna. </p><p>Te ga je godine Brankica drugi put prijavila zbog obiteljskog nasilja. Maltretirao ju je i navodno odgurnuo, zbog čega je krenuo na liječenje na psihijatriji zadarske Opće bolnice. Međutim, to mu nije bio ni prvi ni zadnji put da ga je Brankica prijavila. U rujnu 2008. su ga zbog obiteljskog nasilja osudili na osam dana zatvora i godinu dana uvjetno. Godinu dana kasnije Mladen je bio zahvalan Brankici što mu je uzela ključeve automobila dok je bio pijan, a otkrio je kako mu je drago što je tada zvala policiju. </p><p>No četiri godine kasnije Grdović je s više od dva promila alkohola u krvi skrivio prometnu nesreću u kojoj se, osim njega, ozlijedila i Brankica. Na osam mjeseci ostao je bez vozačke dozvole i morao platiti kaznu od 30.000 kuna. Brankica ga je 2013. ponovno prijavila za obiteljsko nasilje jer je pijan vikao na nju, a on se i dalje<strong> </strong>pravdao tvrdnjom da je samo čovjek iz naroda koji voli 'popiti bevandu'.</p><p>No tu nije bio kraj incidentima. Pjevač se 2016. navodno Jaguarom zabio u betonski zid, a u krvi je imao 3,6 promila. Policija nije mogla utvrditi je li Mladen upravljao automobilom. Te godine su se Brankica i Grdi posvađali u obiteljskom domu jer je tražio od nje da mu servira juhu, što je ona odbila.<strong> </strong>Potukli su se, Brankica je, navodno, pjevača izudarala drvenim štapom, a on je nju izgrebao noktima pa je ona imala ogrebotine po licu.</p><p>Godine 2017. napokon je predala zahtjev za razvod koji je naposljetku povukla. Samo dvije godine nakon iz zadarske policije potvrdili su nam kako je pjevač priveden na Prekršajni sud zbog nasilja u obitelji i drskog ponašanja te je protiv njega podignuta optužnica. Grdović je u Ulici Matije Gupca verbalno i fizički napao suprugu Brankicu i njezinu prijateljicu.</p><p>- Đubre, smeće, lezbijke!<strong> </strong>- vikao je teturajući Mladen ispred dvorišta Brankičine prijateljice. Tražio ju je novac, no ona mu je rekla kako neće ništa dobiti dok se ne otrijezni. Mladena je suprugino odbijanje iznerviralo te je potom pljunuo prema Brankici i prijateljici. Tada je na mjesto događa stigla policija, no Mladen se požalio kako ga boli srce pa su ga odveli u zadarsku Opću bolnicu na medicinsku pomoć. Brankica je svojedobno cijeli slučaj demantirala. </p><p>- Nemam pojma ni o kakvom privođenju. Mladen je cijelo vrijeme sa mnom, nitko ne može doći do njega osim mene. Koncentriran je na nastup i ponavlja riječi tekstova. To je sve sabotaža njegova nastupa. Ostalo je sve rekla-kazala - rekla nam je u telefonskom razgovoru svojedobno. Mladen se nadovezao i potvrdio kako je doista s njom te da nije iza rešetaka. </p><p>- Što god da se piše i govori o nama, imajte na umu da se mi jako volimo. Više volim ja nju i ona mene nego što ćete vi ikoga u životu - tvrdio je tada pjevač.</p><p>Iako je Mladen tvrdio da se mijenja, a sve trzavice u braku su demantirali i pokušali sakriti, naposljetku više nije išlo. Pokušavali su sakriti svoju privatnost. Sada nisu ni on ni Brankica nisu bili dostupni za komentar o razvodu braka.</p><p>Brankica i Mladen vjenčali su se 1997. u Las Vegasu. Prije sklapanja braka bili su u izvanbračnoj zajednici osam godina. Upoznali su se u Zadru za vrijeme rata, kad je već bio relativno slavan. Ona je radila u butiku, a on je u to vrijeme već živio na zagrebačkoj Knežiji jer je već imao ugovor s Croatia Recordsom. Mladen je Brankicu dugo osvajao, pa je ona čak znala bježati od njega da ga ne susretne, ali je bio vrlo uporan. Znala je da ne pripada svijetu estrade u koji su vječno uprte oči javnosti, ali je konačno pokleknula. Preselila se k njemu u Zagreb i pronašla posao, a onda ju je Mladen poveo sa sobom na turneju po Americi. Bila je to prilika da ju zaprosi i organizira vjenčanje za pamćenje. U svibnju su trebali slaviti 30. godišnjicu, no idili je došao kraj. 