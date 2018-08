Grdović: Kolege me pitaju kako sam ostao u braku s Brankicom

U svakom životu ima krize, pa zašto ne. Znao sam reći dođem sutra, pa me nema tri dana. Pa normalno da će žena pitati di si bio, pa onda ideš lagati, pa te uhvati u laži, a ja ne znam lagati, ispričao je Mladen Grdović (60) za IN magazin. Pjevač je progovorio o svom odnosu sa suprugom Brankicom (48) i razvodu te glasinama da ona popisuje njihovu imovinu.

- Svak' u braku ima uspona i padova. Nije lako trpiti nas pjevače. Teško da bi se rastavio, i moja Brankica, to je teško, ljubav je u nama. Ali vjerujte mi, kad bi do toga došlo, da sam ja kriv. Mi muški smo ko muški, vragolasti - rekao je Grdović. Dodao je kako ima sreću jer ima dobru ženu i nije se rastavio, a kolege ga pitaju kako je to uspio.

- Oni su se po četiri puta rastavili. Najlakše se rastaviti, a najteže opstati - istaknuo je pjevač. Zadranin je ispričao kako uskoro planira otputovati u Međugorje.

- Tamo ću se pomoliti za sve vas, za mene, da budem dobar, da ne budem vragolast, da smanjim bevande, ali sumnjam... - rekao je Grdović. Pjevač je nedavno proslavio okrugli, 60. rođendan na pozornici u Rogoznici s 20.000 ljudi. Zadranin se punih 40 godina bavi pjevanjem, a njegov hit 'Nije u šoldima sve' postao je svojevrsna himna srebrnih Vatrenih.

- To je samo dokaz da sam ja kralj pisama, jer nisam se nikome nudio, sami su me pozvali i sve organizirali. Bilo je sjajno, dečki su odlični. A osim što sam kralj pisama, ja sam i kralj vinograda - podsjetio je Zadranin.