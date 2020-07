Grdović: Sanader je bija pošten, samo je oko sebe skupija go**a

KONTRA SVIH Samo u Kerumu vidim poštenje, njemu ću pivat. Ovi ostali sad jedu i piju po jahtama, kaže Grdi. Kerum je Mladenu prijatelj, kaže, i tako će ostati

<p>Nakon fijaska na izborima zadarski pjevač na društvenoj mreži od ranog jutra pisao je statuse o tome kako su mu “oni političari s kojima je piva do jutra zabili nož u leđa”. Nazvali smo ga da ga pitamo na koga točno misli.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Grdović se razočarao u politiku</strong></p><p>- Pa gle, kako bi reka, piva sam svima. Od Sanadera nisam nikad ništa uzea, a piva sam za njega deset godina. Bija san pošten. Ivo me volija, bija je pošten, nije me briga šta je bilo kasnije. A bija san pošten prema njima. Odradija san kampanje iako nisam političar – počeo je Grdović.</p><p>Pitali smo ga što misli o Kerumu.</p><p>- Odličan san s Kerumom, znamo se od prije rata, upoznali smo se, a, na janjetini. Ako triba, za njega ću pivat uvik, imam pravo, u demokraciji smo. Jedino san u njemu vidija poštenje. Samo ću pivat jer ja se u politiku ne razumin. Važno mi je da Hrvatska ide naprid, a vidim da oni svi muljaju. Političari. A sutra će zajedno jahtama na more. A mi ostajemo na suvom - kaže Grdović.</p><p>Je li to kraj njegove političke karijere, pitamo ga.</p><p>- Sve je to krivo interpretirano. Da pošteno kažem. Niko ne bi dobija u politici da mu nisan bija pjevač. A kad san se razbija autom, svi su me otpisali. Kerum je moj prijatelj bija i bit će. Nikad od njega nisam ništa pita. Ni od Sanadera. Dobro se zna ko je dobija novac. A Grdović nije ništa tražio jer sam bija glup, ma budala. Iman stan u Zagrebu, kuću u Zadru i to je moja didovina, volin auta. Dobro, razbija san auto, pogrišija san, vidin da mi bevanda ne paše. Toliko ljudi je pokvareno i svi su alkoholičari. Ako se naljutim, sve ću ih prozvati. A mene se proziva. Ja sam institucija s 460 pisama. Moje pisme piva cila reprezentacija – veli Grdi.</p><p>Na Facebooku je napisao i da “ćemo imati pošteni obračun jer se vraća na pravog Mladena kakvog ga je familija odgojila”.</p><p>- Oni su sad svi na jahtama, briga njih za koronu. Jedu, piju, svi. Od HDZ-a, preko SDP-a, do onog Domovinskog pokreta. A mi jadni stojimo kući i plaše nas maskama. Dokazat ću svima da sam pošten čovik. Nikad se u životu više neću kandidirati za izbore, svima san pomoga, dobro znaju oni koji su to. A to šta san malo izletija, ima san jedan pokus. Al’ zakasnija san. Da san ranije uša u politiku, bilo bi prpe. Ovo više nije politika. Kad je doša Sanader, bio je super, al oko sebe je skupija go**a. Nije on jadan kriv, krivi su svi. Sad su svi važni, sad svi imaju fakultete, diplome su pokupovali u Mostaru za 200 maraka, uništili su ovaj narod. Žao mi je dijaspore, niko ih ne spominje, a davali su po milijun dolara na ruke kad je tribalo, vidija san – zaključio je Grdović.</p>