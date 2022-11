Grdović tužio kćer jer nema za alimentaciju, žali se na malo gaža, a nastupa po Sloveniji

Kći Miše Kovača (81), Ivana (45), na društvenim mrežama ovih dana najavila je koncert u Sloveniji pod nazivom 'Dalmatinska fešta', a osim nje na pozornici će publiku uveseljavati Jasmin Stavros (68) i Mladen Grdović (64), koji je trenutačno u središtu pozornosti jer je tek punoljetnu kćer Saru tužio za alimentaciju.

- Fešta za lom sto posto - napisala je Ivana uz fotografiju koncertne najave.

'Dalmatinska fešta' kako su je nazvali, upriličit će se 10. prosinca ove godine u 20 sati u Dvorani Golovec u Celju, Sloveniji. Da su obožavatelji pjevača oduševljeni govore komentari i lajkovi na objavi.

- Super; Kad će biti u Zagrebu?; Ne može bolje, bravo ekipa - pisali su im ispod objave.

Podsjetimo, Mladen Grdović tužio je vlastitu kćer za alimentaciju. Uspio je dokazati da zarađuje premalo pa je njegova odnedavno punoljetna jedinica Sara ostala bez velike većine novca koje je primala mjesečno. Odluka je to Općinskog suda u Zadru koji je presudu izvjesio javno.

- Umjesto iznosa od 3750 kuna, koji je bio utvrđen na sudu u Zadru od 14. svibnja 2019. godine, doprinosi iznos od 1000 kuna počevši od 10. listopada 2021. godine i nadalje dok za to budu postojali zakonski uvjeti, uz zateznu kamatu tekuću od dospijeća svakog pojedinog novčanog iznosa 10-og u mjesecu pa do isplate, sve u roku od 15 dana - dio je presude koja je objavljena na e-oglasnoj ploči, i to krajem listopada.

Tužbu za smanjenje uzdržavanja pjevač je podnio jer je Sara u svibnju postala punoljetna. Po svom odvjetniku poručuje da joj je dovoljno 1000 kuna mjesečno, jer on nema više novca. Naime, Grdović je u 2020. godini otišao u prijevremenu starosnu mirovinu koja iznosi mizernih 2.895,57 kuna.

Zadarski sud prihvatio je dokaze pjevača, iako je od listopada ove godine odradio preko 20 nastupa, a sudeći prema plakatu na Facebook profilu Ivane Kovač, čeka ga još do kraja godine.

