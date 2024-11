Grimes 'oplela' Musku: 'On je neprepoznatljiv, stalno plačem, moram se boriti za svoju djecu'

Američki milijarder Elon Musk (53) i njegova bivša partnerica, pjevačica Grimes (36), razišli su se prošle godine, a ona je sada progovorila o mukotrpnoj borbi za skrbništvo kroz koju i dalje prolazi.

Elon i Grimes zajedno imaju troje djece; X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl i Techna Mechanicusa. Spor oko skrbništva započeo je 2023. kad su Grimes i Musk podnijeli odvojene tužbe jedno protiv drugog, a krajem prošle godine zatvoren je za javnost, piše Business Insider.

Foto: ANGELA WEISS / AFP / Profimedia

Iako do sada nisu javno govorili o sudskom procesu, Grimes su obožavatelji pitali zašto ne radi na novim glazbenim projektima, a ona im je odgovorila preko X-a.

Foto: ALLISON ROBBERT/ REUTERS

- Provela sam godinu dana u borbi za skrbništvo u državi s užasnim majčinskim pravima, moje objave na Instagramu i manekenstvo korištene su kao dokaz da nisam dobra majka i borila sam se da se odvojim od ljubavi svog života dok mi on postaje posve neprepoznatljiv, i to s tek djelićem njegovih resursa (ili IQ-a ili strateškog iskustva), a za to vrijeme čitavih pet mjeseci nisam vidjela jedno od moje djece, Samo sam spavala i plakala svake minute kada se nisam borila za svoju djecu tijekom te godine - otkrila je Grimes.