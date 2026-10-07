Grše iznenadio mnoge učenike zagrebačke gimnazije! Stigao na veliki odmor pa repao

Veliki odmor u zagrebačkoj Gimnaziji Tituša Brezovačkog ove je srijede dobio sasvim drukčiji ritam. Učenike je, uz podršku Antene Zagreb, iznenadio jedan od njihovih omiljenih domaćih repera - Grše. Njegov dolazak čuvao se u tajnosti do posljednjeg trenutka, a školski predah pretvorio se u ekskluzivni nastup uz dobro poznate hitove i poziv na njegov najveći samostalni koncert, koji će održati 24. listopada u Areni Zagreb.

- Bilo je top, neobično iskustvo. Imao sam tremu nakon dugo vremena. Iznenadila me podrška jer sam u početku bio malo skeptičan. Dugo ću ovo pamtiti. Ovo je dragocjena uspomena i privilegija - rekao je.

Foto: Gordan Svilar/Antena Zagreb

Da je triljski reper pravi izbor za nastup u njihovoj školi, ravnatelj Damir Jelenski znao je zahvaljujući jednom spontanom razgovoru s učenicima.

- Puštao sam glazbu koja meni odgovara. Učenici su me pitali zašto slušam dosadnu glazbu. Rekao sam im: ‘Mogu razumjeti da vam je dosadna, a što vi slušate?’ Svi su uglas rekli: ‘Gršu!’ U tom sam trenutku pustio Gršu i vidio koliko se vesele. Znao sam da će im njegov dolazak biti iznenađenje za pamćenje - ispričao je Jelenski.

Zato je prijedlog Antene Zagreb da Grše nastupi pred gimnazijalcima prihvatio bez razmišljanja.

Foto: Gordan Svilar/Antena Zagreb

- Iste sam sekunde prihvatio. Do suradnje je došlo na inicijativu Antene Zagreb, uz suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje. Iznenađenje smo krili od učenika, a ovom suradnjom želimo im pokazati da u životu mogu očekivati razne situacije, od lijepih do onih manje lijepih. Danas ih čeka izuzetno lijepo iskustvo. Imaju tek od 15 do 19 godina i život će ih svakako još iznenaditi - rekao je ravnatelj.

Foto: Gordan Svilar/Antena Zagreb

Gršu je posebno razveselila priča o ravnatelju koji učenicima pušta njegove pjesme, a i sam je primijetio njihovu povezanost.

- Baš su mi govorili da je najcool ravnatelj. Ovo je prepozitivna priča, vidi se ta povezanost između njega i učenika - poručio je.

Da je iznenađenje uspjelo, potvrdili su i Toma i Tara iz 4. b razreda.

- Nismo ovo očekivali, predobra ideja! Na prvu nismo mogli vjerovati, mislili smo da nas netko zeza. Idemo i u Arenu na koncert - rekli su. Slična bi druženja, dodaju, rado ponovili: "Top su ovakva iznenađenja, mogla bi biti svaki tjedan! Nikad nismo čuli da je Grše nekome došao na veliki odmor."

Foto: Gordan Svilar/Antena Zagreb

Za kraj druženja učenike je dočekalo još jedno iznenađenje - 25 balona s ulaznicama za koncert. Najsretniji su tako osigurali svoje mjesto u Areni Zagreb, gdje će 24. listopada ponovno uživati u Gršinim hitovima.