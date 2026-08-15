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Grše je bacio Vodice u trans! Obožavateljice vrištale kad je na koncertu skinuo majicu

Piše 24sata,
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Grše je bacio Vodice u trans! Obožavateljice vrištale kad je na koncertu skinuo majicu
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Foto: PROMO
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Skinit ću se, šta me briga, poručio je s pozornice, nakon čega su se klubom prolomili vrisci oduševljenih obožavateljica

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Grše je u subotu navečer priredio energičan koncert u krcatom klubu La Playa u Vodicama. Jedan od najpopularnijih izvođača mlađe generacije od prvih je taktova rasplesao publiku, koja je njegove najveće hitove pjevala uglas. Posebnu reakciju izazvao je u jednom trenutku koncerta kada je odlučio skinuti majicu.

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- Skinit ću se, šta me briga - poručio je s pozornice, nakon čega su se klubom prolomili vrisci oduševljenih obožavateljica.

Triljski reper u Vodice je stigao usred još jedne iznimno uspješne glazbene godine. Nakon što je proteklih godina nizom hitova osvajao vrhove domaćih top-ljestvica i postao jedan od predvodnika nove generacije, ovog je ljeta predstavio tri nova singla - „RIO“, „LOLLIPOP“ i „BELLA“ - koje je izveo i pred vodičkom publikom.

Foto: PROMO

Krcati plesni podij nije mirovao tijekom večeri, a Grše je uz nove pjesme nizao i hitove koji su obilježili njegov dosadašnji glazbeni put. Vodički koncert ujedno je jedna od stanica na putu prema najvećem nastupu njegove dosadašnje karijere. Gršu 24. listopada očekuje koncert u Areni Zagreb, gdje će prvi put samostalno stati pred publiku najveće hrvatske dvorane.

Foto: PROMO

Koncertna sezona u La Playi nastavlja se već 18. kolovoza, kada u Vodice stiže Boban Rajović, dok je veliko zatvaranje sezone rezervirano za 22. kolovoza, kada će posljednji koncert ovog ljeta održati Coby.

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