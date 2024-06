Grše progovorio o svom braku: 'Ja sam taj malo ljubomorniji...'

Hrvatski reper Grše (28) progovorio je za IN magazin o svom dvogodišnjem braku sa suprugom Rafaelom. Otkrio je kako je on ljubomoran, a ne njegova supruga, iako reper ima puno obožavateljica.

- Iskreno, mi nemamo s tim problema. Ali kako se kaže, u vezi je uvijek netko ljubomoran, sreća Božja, u našoj vezi ona nije ta. Ja sam taj malo ljubomorniji, ali tu je povjerenje na prvome mjestu i otkad smo krenuli skupa, to smo jedno drugome rekli - da moramo imati povjerenje jer to je temelj svake veze - rekao je.

Zagreb: Hrvatski reper i tekstopisac Grše | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Grše i njegova supruga imaju jedno dijete, sina Frana, a kako kaže, o drugom djetetu trenutačno ne razmišljaju.

- Sve u svoje vrijeme, ne žurimo nigdje, sad smo posvećeni malcu, uživamo s njim. Stvarno želimo posvetiti maksimalno vremena njemu koliko možemo, a drugo dijete nam nije još u planu, sve u svoje vrijeme kad bude - ispričao je.

Prvi dan Sea Star Festivala u Umagu | Foto: Luka Batelic/PIXSELL (ILUSTRACIJA)

Reper je priznao da je temperamentan i da se lako naljuti. Međutim, ima pravilo koje mu pomaže posložiti emocije.

- Ja sam dosta temperamentan inače, osjećajan i emotivan, tako da me nije teško zapaliti. Ali, imam pravilo 72 sata šutnje i onda 72 sata šutim, riješim to sam sa sobom tako da ne želim ništa vruć javno iznositi. Par puta mi se to dogodilo i opekao sam se baš kako treba - poručio je.