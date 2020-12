Grubnić: Hrvati nisu niti svjesni koliko mi ovdje lijepo živimo, imamo svoje stanove, aute...

<p>Modni stilist <strong>Marko Grubnić</strong> (38) na Instagramu je odgovarao na pitanja pratitelja. Među ostalim, otkrio je kako je visok 178 centimetara, ali i da mu je najdraža pjevačica<strong> Jelena Rozga</strong> (43). Također, fanovi su ga pitali je li vjernik.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Jesam. Smatram da je važno u životu vjerovati. Ne ulazim u što ili koga ljudi vjeruju, ja osobno poštujem svaku i svačiju vjeru, jer vjera je spas, nekako je lakše ići kroz život kada u nešto vjeruješ. Stvarno je lakše. Moja baka je bila velika vjernica, cijeli život je išla dva puta na dan u crkvu, kao klinac često sam išao s njom, pamtim to za cijeli život. Hvala joj na tome. Ja ne idem često u crkvu kao ona, ali da, vjernik sam... Iako to smatram dosta intimnom i osobnom temom. Kada putujem, poštujem kulturu, ali i vjeru zemlje u kojoj se nalazim, zanimljivo mi je posjetiti crkve, vidjeti običaje raznih kultura i vjera - poručio je.</p><p>A evo što kaže koliko je zadovoljan svojim životom.</p><p>- Jako sam zadovoljan. Volim svoj život. Mogu reći za sebe da sam sretan i jako zadovoljan svojim životom. Imam sve, zdrav sam, ostvaren sam, okružen sam ljubavlju... I beskrajno, beskrajno sam zahvalan na tome. Svako jutro zahvalim Bogu na svemu što imam i na svakom novom danu na ovom svijetu. Kroz život sam se trudio, postavljao sam si ciljeve, radio puno na sebi kako bih živio svoj život punim plućima, trudio sam se shvatiti život... Shvatio sam da život nije patnja i kazna, život je blagoslov i ljepota. Nije me sram reći da baš, baš uživam u svom životu - objasnio je.</p><p>Osvrnuo se i na pandemiju korona virusa.</p><p>- Mislim da je situacija vrlo ozbiljna, i da se mi svi skupa moramo dodatno uozbiljiti kako bi ovo sve skupa što prije prošlo. O nama i našem ponašanju ovisi koliko će ovo sve skupa trajati. Žao mi je što generalno na mjere Vlade gledamo kao na kaznu, a ne gledamo da je to za naše dobro. I meni fale roditelji, fale mi prijatelji, fale mi putovanja, zagrljaji s prijateljima, moji partyji doma, fale mi restorani, sve mi to fali, ali ne mislim da me vlada kažnjava, smatram da me pokušavaju zaštititi da se ne razbolim. I baš zato se vodim onom 'strpljen-spašen'. Proći će ovo, nadam se uskoro, ali ovo 'uskoro' ovisi o nama. Ja se pridržavam svih mjera, jer su donesene za moje dobro. I da, strah me je korone, grozno mi je svakodnevno čitati sve te preloše vijesti, i zato Vas molim, udružimo se svi, izdržimo, suzdržimo se i proći će, mora proći. Mrzim koronu i sve što nam je ona donijela... Ali imam san, imam želju, imam vjeru... Pobijedit ćemo tu boleštinu... Znam da hoćemo - smatra Grubnić.</p><p>Kaže da je jako sretan u Hrvatskoj.</p><p>- Mogao sam i još uvijek mogu živjeti gdje god želim na svijetu, ali moj odabir je i dalje Hrvatska. Hrvati koji ne putuju puno po svijetu nisu niti svjesni koliko mi ovdje lijepo živimo, sve imamo, predivnu i sigurnu zemlju, djeca nam idu slobodno u parkove što u Londonu, Parizu zaista nije slučaj... Imamo savršenu hranu, svi više-manje imamo svoje stanove, aute što nikako nije slučaj vani (mislim na veliku većinu), imamo zaista dobar lifestyle (nije baš isto platiti osobnog trenera u Londonu i Zagrebu) itd. A ako i malo imate novaca tako smo predivno pozicionirani da vam je sve na dva sata da otputujete Pariz, London, Italija, Grčka, Španjolska... Zaista mi Hrvati nismo niti svjesni koliko smo sretni u svojoj zemlji. Živio sam u Londonu i Parizu, iako se tamo vrlo rado vraćam, moj dom je ipak u Zagrebu - ističe.</p><p>Pratitelje je zanimalo koliko je novac bitan za sretan život.</p><p>- Lagao bih kada bih rekao da nije bitan. Novac nam danas zaista omogućuje da budemo sretni, točnije zadovoljni. I stoga mi je čudno kako su nas sve krivo učili... Učili su nas da je novac prljav, da je loš, da kvari ljude... Ja sam kroz svoj život shvatio da su to plasirali ljudi koji nisu imali novca, pa im je tako bilo lakše odgajati djecu u tom uvjerenju. Ali po meni je to krivo, ja obožavam novac, jer meni moj novac omogućava da putujem, kupujem stvari koje volim i želim, da razveseljavam svoje bližnje, da upoznam razne kulture, da isprobavam različite svjetske kuhinje, da putujem kako ja to želim itd. - rekao je, a onda zaključio:</p><p>- I ne mislim da je mene novac pokvario, dapače donio mi je puno lijepih zadovoljstava u životu. Da li sam sretan što ga imam dovoljno da svoje buduće dijete ne moram odgajati s uvjerenjem kako je novac loš, kako kvari ljude. Da, sretan sam. Imam poseban odnos prema novcu, volim ga i poštujem svoj novac... Ali novac se mora trošiti kako bi dolazio... Mora se vrtjeti, što ja više trošim to on više dolazi...</p>