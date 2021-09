Možda ispada da sam ja odgovoran za njezin stil, ali to nije istina. Ja sam to što jesam zahvaljujući mami. Ja sam učio od nje. Ona je takva cijeli život, rekao je on svojevremeno o maminom stilu odijevanja

Modni stilist Marko Grubnić (38) otkrio je pratiteljima kako je uredio stol za mamin rođendanski ručak. Ponosni Marko, odlučio je mami na poseban način čestitati rođendan. Stol je bio pomno isplaniran. Zlatni jedeći pribor, tanjuri sa zlatnim rubom te torta s ružičastim leptirićima i profinjeni šampanjac. - Mamim rođendanski ručak - kratko je napisao stilist. Brojni pratitelji u komentarima su čestitali rođendan, a Marko nije otkrio koliko godina mama slavi. Marko i Branka njeguju sličan stil odijevanja, a oboje se oblače sa stilom. - Možda ispada da sam ja odgovoran za njezin stil, ali to nije istina. Ja sam to što jesam zahvaljujući mami. Ja sam učio od nje. Ona je takva cijeli život. Ne sjećam se da je izašla iz kuće, a da nije bila sređena, tako da je to nama normalno i prirodno – ispričao je svojedobno za Večernji list Grubnić. - Volim kada odjeća čini čovjeka mlađim. Znam joj nekad nešto sugerirati, ali ne previše. Ona ima svoj ukus i voli to što voli. Iskreno, mislim da žena uvijek mora imati dobru frizuru i njegovane nokte, a što će nositi na sebi je možda manje bitno – priznaje on.