Grubnić o Tamari Loos i haljini o kojoj su svi pričali: 'Cura koja je potpuno drugačija od Severine'

Modni stilist Marko Grubnić (41) trenutačno oduševljava gledatelje 'Plesa sa zvijezdama' na Novoj TV svojim neospornim talentom za modu.

Svakog vikenda pažnju posebno privuče voditeljica Tamara Loos (36) koja je na ovom mjestu zamijenila Markovu dugogodišnju prijateljicu i blisku suradnicu Maju Šuput (43). Tamaru sve do plesnog spektakla nismo viđali u takvim izdanjima, a javnost se slaže kako nikada nije izgledala bolje.

- Inspiraciju pronalazim u ljudima s kojima radim. Konkretno Tamara mi je beskrajno inspirativna osoba, surovi je profesionalac, svaku haljinu iznese bez greške, manekenski je tip cure, pa joj svaka stoji kao salivena... Moram priznati da sam više nego ugodno iznenađen s Tamarom i s načinom na koji ona funkcionira, zaista je predivna, ima predivnu energiju, divna je suradnica, koja je toliko draga da mi ne može nego biti čista inspiracija i ponosan sam na našu suradnju... Do sada mi je bila najdraža u 'Severininoj haljini' - govori nam Marko.

Upravo se o ovoj haljini modne dizajnerice Matije Vuice najviše pisalo, jer ju je Severina nosila prije 11 godina. Zanimalo nas je zašto ju je Marko baš sada izvukao iz naftalina.

- Sjećam se trenutka kad sam prvi put ugledao tu haljinu na Severini. Pomislio sam želim tu haljinu imati u nekom svom stylingu, u nekoj svojoj priči. Ta haljina na moju sreću nikada nije bila u prodaji, ona stoji kao arhivski model, odnosno kao izložbeni primjerak kod Matije u ateljeu i zaista ta haljina nema cijenu. Međutim, svaki put kad dođem kod Mate uvijek gledam tu haljinu i uvijek zastanem pokraj nje i maštam. Čekao sam pravi trenutak da je zamolim da mi ju ustupi i došao je taj trenutak, kažu ljudi sve u svoje vrijeme. Nakon punih 11 godina taj trenutak se zvao 'Ples sa zvijezdama', najgledaniji show, i cura koja je potpuno drugačija od Severine koja ju je prva nosila. Bio je to izazov za mene i veliko uzbuđenje, ali i odgovornost, jer nikako nisam htio uvrijediti, niti povrijediti dizajnericu haljine, Severinu, a htio sam da je Tamara iznese na novi način. Uspio sam, misija je izvršena, apsolutno cijela država je pričala o THE haljini - s ponosom nam govori Marko.

Ističe kako Tamara nije 'nova Maja', te kako nema nimalo ljubomore među damama.

- One su cure potpuno različitih osobnosti i moram priznati da nikada nisam niti pokušavao raditi usporedbu i povlačiti paralele. Ja sam profesionalac koji radi svoj posao najbolje što zna. Uvijek dajem 100% sebe u svaki styling, emisiju, projekt...

Za kraj nas je zanimalo pita li se ikada što bi se dogodilo s njim i njegovom karijerom da je otišao van granica Hrvatske kao čovjek ispred svog vremena.

- Istina je da sam često bio pionir u mnogim stvarima kod nas. I mada mi se nikada nije priznalo, ja to znam i osjećam. Na sreću nikad nisam očekivao ničija priznanja, zahvale niti nagrade, ali sam svjestan koliko vrijedim i koliko se trudim kada je posao u pitanju. Poslovica kaže - ljudi će vam sve u životu oprostiti, ali uspjeh nikada. To je zaista istina, ako si uspješan, sretan i zadovoljan, onda te ljudi često kao mene sputavaju, ne priznaju, osporavaju. Na sreću, mene to baš nikada nije pokolebalo da budem sretan, radim pošteno i od srca svoj posao i da na kraju dana budem uspješan i zadovoljan sam sa sobom. Moj trud i rad prepoznali su čelni ljudi na Novoj TV, hvala im puno na tome, jer pošteno i iskreno srce uvijek nađe put do dobrih ljudi. Nikada ih nisam htio razočarati i svaki styling mi je bitan i trudim se kao da mi je prvi ili posljednji. Ja sam puno radio na sebi, shvatio da ne trebam ničije priznanje, apsolutno sam svima sve oprostio i gledam samo sebe i svoj posao. Preporučio bih to od srca i drugima, jer dok se oni bave sa mnom ispred nosa im prolazi puno lijepih trenutaka i poslovnih prilika. Od mene nikada nećete čuti da pričam o nekome nešto ružno, nikada nećete čuti da komentiram posprdno nečiji stil ili haljinu, nisam tako odgojen. Smatram da svaka roba ima svog kupca i tko sam ja da nekome sudim. Netko je platio, kupio, nekome se to sviđa, na pamet mi ne bi palo da to komentiram i osuđujem, a kamoli da se bavim tuđim životima, imam svoj život i samo se njime bavim. I to mi je baš lijepo, dovoljno mi je, uživam. Ako čujem da o meni pričaju, uvijek pogledam tko priča, a tek onda što priča, nasmijem se i produžim dalje za svojim snovima i novim prilikama u životu.

Učinilo nam se i kako su se s godinama hejteri 'utišali', a komentari o Marku i njegovom radu su sve pozitivniji. To je primijetio i on sam.

- Slažem se da je neobično, ali je lijepo. Ja sam siguran u sebe i u to što radim, dobro se osjećam u svojoj koži, osjećam da ljudi to osjete, a to je ono bitno, prenijeti na ljude nešto lijepo i pozitivno. Mislim da ljudi generalno vole showbizz i da ima je ta zvjezdana prašina uvijek draga, taj šušur i televizija općenito. Uvijek se trudim donijeti im malo glamura i lijepih stvari u njihove domove. Zaista mi je to misija i ogromna čast i zadovoljstvo - zaključuje Marko.

