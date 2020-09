Grubnić: Odlučio sam 'smiriti' Maju Šuput da ne 'otme show'

<p>Ove nedjelje se na male ekrane vraća legendarni show 'Tvoje lice zvuči poznato'. U njemu sudjeluje i <strong>Marko Grubnić </strong>(38) koji je zaslužan za stajlinge.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Grubnić otkrio detalje sa snimanja showa</strong></p><p>Stilist nam je, među ostalim, otkrio koga mu je najlakše 'obući', ali i kako se slaže s damama iz showa kada se ugase kamere.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p><strong>Jesi li uzbuđen zbog povratka 'TLZP-a'? Je li ti nedostajao show?</strong></p><p>Jako sam uzbuđen, nitko nije (osim možda Maje Šuput) sretniji od mene kada je posao u pitanju. Radoholičar sam, posao me pokreće i neizmjerno veseli. Shvatio sam da mi je produkcija Nove TV stvorila ovisnost, onu pozitivnu, jer biti na setu s takvim profesionalcima i raditi, stvarati sadržaj gdje se svi trude dati maksimum od sebe kako bi emisija bila najbolja ikada, je neopisiv osjećaj. Poštivanje i trud svih suradnika na setu stvara u meni neopisivi osjećaj ponosa, jer tada shvatiš da sve ima smisla, i budeš jednostavno zahvalan što imaš priliku biti beskrajno kreativan i slobodan, a pritom se ta tvoja kreativnost neizmjerno cijeni, nema ljepšeg osjećaja na svijetu. </p><p><strong>Koga sve 'oblačiš' u showu, Maju, Nives i Indiru ako se ne varam?</strong></p><p>Tako je, zadužen sam za stajlinge Maje, Nives i Indire. Puno prije samog snimanja sam u glavi, ali i na papiru odredio stilske smjernice kojima želim ići u ovom projektu. Sve tri dame sam stilski odvojio i zacrtao im modne uloge. Neskromno mogu reći da sam već na prvom radnom sastanku s produkcijom svoje ideje vezane za vizualne identitete naših dama odlično prezentirao i ljudi koji rade na projektu su ih odmah 'blagoslovili'. Otprilike moj plan je ovakav: Maju koju smo inače navikli gledati u šljaštećim i izazovnim kreacijama, ovaj put sam odlučio 'smiriti' s obzirom na to da je sada u ulozi voditeljice, nikako nisam želio da svojim odjevnim kombinacijama 'otme show', mada iznenađenja i, siguran sam, oduševljenja, neće nedostajati kada je njezin novi look u pitanju. Iako će Maja biti nešto decentnija, to nikako neće biti slučaj s Indirom. Nju sam zamislio kao dugokosu, ha ha ha, hvala Bogu pa Nova TV ima najbolju produkciju i sektor make-upa na čelu s genijalnom i kreativnom Martinom Novaković, pa su sve moje želje bez problema bile uslišene. A Indirina odjeća će pratiti ustvari njezin temperament i činjenicu da je ona ipak pjevačica, dakle u njezinu slučaju nikako neće nedostajati šljokica, perja i ostalih efektnih detalja. A Nives će vas sigurno sve, ali zaista sve ostaviti bez daha, o njezinom stajlingu će se puno pričati pa ovom prilikom ja ne želim pričati, samo najavljujem da se pripremite svi na Nives kakvu još nikada niste vidjeli, u pozitivnom, modnom smislu... </p><p><strong>Za koga ti je od njih tri najlakše odabrati stajling? Zašto?</strong></p><p>Naravno, najlakše mi je osmisliti stajling za Maju, jer surađujemo već više od 15 godina, i kada je ona u pitanju, ja sam tu 'svoj na svome', mada je Maja sada u posebnoj ulozi, ali nije mi to problem, dapače bio mi je izazov malo 'smiriti' Maju i s kreacijama podržati njezinu novu ulogu... S Indirom sam također godinama radio, imali smo pauzu tako da nas je ovaj projekt ponovno spojio, mislim da je zadovoljstvo i sreća što smo opet 'zajedno' , oživjeli smo stare uspomene kojih je jako puno i obožavamo ih. </p><p><strong>Za koju damu ti je ponekad teško odlučiti što će nositi? Zašto?</strong></p><p>Ideja je puno, nekada mi je jedino problem odlučiti što će ići prije, a što kasnije, ali to su slatke muke jer sve kreacije i ideje su svakako došle na red. Otkrit ću vam tajnu u brojkama - za Maju, Indiru, i Nives sam za ovaj projekt osmislio i izradio točno 50 kreacija. Gledatelji će ove sezone vidjeti 50 različitih kreacija, napravljenih za potrebe ovog showa, popraćene zanimljivim stajlinzima. Ponosan sam na sebe i svoj tim. </p><p><strong>Znamo da si privatno dobar s Majom, a kako se slažeš s Nives i Indirom? Što misliš o njima?</strong></p><p>Dobar sam ja privatno i s Nives i s Indirom, točnije jako, jako ih volim. S Nives sam bio u 'Plesu sa zvijezdama' tako da smo se tamo dodatno zbližili, iako smo surađivali i prije puno, a i susjedi smo, tako da se volimo i poštujemo oduvijek. Indiru obožavam, s njom sam odradio jako puno toga u prošlosti, nebrojeno puno spotova, koncerata, turneja, putovanja, stotine i stotine stajlinga dok je još bila dio Colonije, volimo ta naša sjećanja i oboje smo ponosni na našu suradnju. 'TLZP' nas je opet spojio i siguran sam da ćemo surađivati opet i mimo ovog projekta. </p><p><strong>Dogodi li se ponekad da se neka od njih tri ne složi s onim što si naumio da odjenu? Možeš li navesti primjer?</strong></p><p>Ako kažem da se to nije nikada dogodilo hoću li zvučati bahato i prepotentno? Ha ha ha, ne želim tako zvučati, pa ću reći: 'Da, zaista se to nije nikada dogodilo', jer ja uvijek volim dobro prezentirati to što planiram raditi, puno pričam sa svojim klijentima, imamo puno proba, tako da zaista nikada niti ne dođemo u tu fazu da netko ne želi nešto obući. Volim dobro prezentirati i postaviti jasno ideju i ciljeve. Nikada ne radim sve na svoju ruku i nikada ne dovodim klijente pred 'gotov čin', volim suradnju, jako poštujem i sebe i klijente tako da kreacije uvijek prilagođavam njima i njihovoj osobnosti i karakteru. Volim da se dobro osjećaju u mojim stajlinzima, to mi je jako važno. Tako da zaista nikada ne dolazimo do toga da netko nešto ne želi.</p><p><strong>Na koju si odjevnu kombinaciju, i čiju, kada je u pitanju 'TLZP', najponosniji?</strong></p><p>Morate gledati svake nedjelje 'TLZP', pratiti naše društvene mreže i shvatit ćete... Siguran sam da ćemo i u 'TLZP-u' napraviti ono što smo napravili s Majom u 'Supertalentu', a to je da se jedva čeka nedjelja i nova emisija kako bi ljudi popratili kakvu smo im modnu poslasticu pripremili. Siguran sam da će i na ovom projektu biti i taj efekt kao što je bio i na 'Supertalentu'. Volim to, i na taj način pridonosim cijelom tom 'šušuru' oko emisije, sada imam čak tri uzdanice, tako da komentiranja stajlinga ponedjeljkom na kavi će itekako biti, kao i novog iščekivanja nove emisije i novih modnih priča, na to sam uvijek ponosan, jer kada sam ja 'u igri' to je već nepisano pravilo. Ali kako god bilo, čast i zadovoljstvo raditi na ovom projektu je moje, i hvala svima od srca, veselim se svakoj novoj nedjelji i svakoj novoj emisiji 'TLZP-a'. </p>