Grubnić se prisjetio druženja s Jelenom Karleušom: Nedostaješ

<p>Već i ptice na granama znaju da je <strong>Marko Grubnić</strong> (38) najbolji prijatelj s <strong>Majom Šuput Tatarinov</strong> (41), no malo tko je upoznat s činjenicom da je stilist veliki obožavatelj srpske pjevačice <strong>Jelene Karleuše</strong> (42).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Njih dvoje su se družili 2015. u Beogradu, a 'opalili' su fotografiju u elitnom naselju Dedinje. Oboje su pozirali u kaputima i sunčanim naočalama.</p><p>- Bila je to ljubav na prvi pogled, na zadnji pogled, na bilo kakav pogled. Uživanje u Beogradu s mojom Jelenom Karleušom - napisao je tada u opis objave koju mu je lajkala i ona.</p><p>Grubnić se sada prisjetio te fotografije.</p><p>- Nedostaješ mi - poručio je pjevačici.</p><p>Inače, Marko i dalje prati Jelenu na Instagramu i redovito joj lajka objave. Međutim, od 42 korisnika koje Karleuša prati na društvenoj mreži, stilist nije među njima. </p><p>Kada je prije pet godina objavio fotku s njom, jedna dušobrižnica 'nabacila' je hejterski komentar pa se Grubnić 'obračunao' s njom.</p><p>- Pravo prijateljstvo ne poznaje vjeru, naciju niti državu... Da i vi tako razmišljate, ne biste sigurno napisali ovakav komentar... Molim Vas tu svoju mržnju i negativnu energiju i općenito to svoje primitivno razmišljanje širite na nekom drugom mjestu, a ne na mom profilu... Hvala! - napisao je tada.</p>