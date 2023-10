Grubnić sredio Ridjana i Igora Mešina: 'Rasturio photoshop! Ne znaš koji je više preplanuo'

Dobro došli u najveseliji backstage u državi, napisao je veselo Marko Grubnić uz fotografiju. Stilist je u nedjelju na Instagramu pokazao kako je uredio voditelje 'Supertalenta'. Franu Ridjana i Igora Mešina sredio je od glave do pete. Odjenuo ih je u elegantne kombinacije, a kako bi djelovali mlađe i preplanutije, dodao je, čini se, i pokoji efekt.

- Mače je opet rasturio fotošop, ne znaš koji je lik zgodniji, a koji više preplanuo - primijetili su pratitelji.

Foto: Instagram

'Ako je ugodno i udobno, nije za šoubiznis'

Grubnić ili, kako mu mnogi tepaju, Modni mačak, stoji i iza kreacija Maje Šuput Tatarinov (44). Osim komplimenata, za stiliziranje zna dobiti i pokoju kritiku na društvenim mrežama.

- To zna moja Maja najbolje, ako je ugodno i udobno, nije dobro za šoubiznis. Ali to je samo za nas, to nemojte raditi kod kuće, vama zaista neka bude ugodno i udobno i nosite ono u čemu se dobro osjećate - rekao je svojevremeno za IN magazin.