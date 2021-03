Jedan od najprodavanijih autora New York Timesa, John C. Maxwell (74), kaže da nikada nećemo promijeniti svoj život dok ne promijenimo nešto što činimo svakodnevno, a tajna uspjeha nalazi se u dnevnoj rutini. Ne znamo je li Marko Grubnić (38) čitao Maxwellove knjige o uspjehu, no definitivno se drži njegovih savjeta.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ono bez čega ne započinjem svoj dan i ne izlazim u svijet su mobitel, doručak i teretana. Budim se u 6 ujutro svakog dana i prvo zahvalim Bogu na tome što sam se probudio... i na novom danu u kojem mogu ostvarivati svoje ciljeve. Prakticiram zahvalnost svakodnevno. Mislim da je to jako važno. Nikada se ne bavim se drugim ljudima, njihovim životima, ni ružnim pričama. Fokusiran sam isključivo na sebe i svoje ciljeve - kaže nam Marko.

Prva stvar koju ujutro uhvati je - mobitel.

- Mobitel, da. Njega prvog hvatam. Pročitam sve mailove, prođem kroz sve obaveze koje imam tog dana i onda mogu dalje.

Idući je na rasporedu - doručak, koji jednostavno mora biti sladak.

- Volim žitarice, voćne jogurte i voće. Nikad ne izlazim bez doručka, pa makar kasnio na sastanak Bradu Pittu - kaže Grubnić.

Posljednja stvar kojoj se Marko ne propušta prepustiti svakog jutra je tjelovježba.

- Ako na kraju svega slučajno ne odem u teretanu, cijeli dan je izgubljen. Barem ja tako osjećam. Sve nekako ode po zlu, počnem krivo jesti i onda sam džabe vježbao sve ovo vrijeme. Bar je tako u mojoj glavi jer tjelovježba je za mene zaista postala lifestyle - kaže Marko.

Grubnić nam priznaje da nimalo ne sumnja u Zakon privlačnosti i to da sami kreiramo život kakav želimo. No da bi nam to pošlo za rukom, moramo, kaže, biti ustrajni u tome da sami napravimo pozitivan pomak u svojem životu, usvojiti zdrave navike i fokusirati se samo na ono pozitivno.

- Živim tako već dugo i ja sam živi dokaz da Zakon privlačenja funkcionira. Moram priznati kako se osjećam potpuno ostvareno u svojem životu, i privatno i poslovno, zaista. Zahvaljujući tome imam baš sve što želim i ne fali mi apsolutno ništa u životu, dapače beskrajno uživam u njemu - ponosno dodaje Grubnić.

Pa... ako je suditi po Markovu Instagram profilu i osmijehu koji gotovo nikada ne skida s lica, moglo bi se zaključiti da možda ipak nije riječ o praznim pričama i doista ima nešto u tom 'misli ružičasto' stavu.