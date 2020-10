Grubnićev stajling: Gledatelji se pitaju nosi li Šuput gaćice, a Indira nosi dekolte do pupka

Dame u emisiji 'Tvoje lice zvuči poznato' ponovno su privukle pažnju odjevnim kombinacijama. Indira je gledatelje 'počastila' nikad većim dekolteom, a Maja je zaintrigirala haljinom s velikim prorezom

<p>Pjevačica <strong>Indira Levak</strong> (47) trenutačno je članica žirija 'Tvoje lice zvuči poznato'. Danas je gledatelje iznenadila izdanjem u kakvom je dosad nismo imali prilike vidjeti. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Transformacije Indire Levak</strong></p><p>Odjenula je kombinezon u crno-bijeloj boji koji joj se pripio uz tijelo. No ispod nije odjenula grudnjak pa se njezin duboki dekolte našao u prvom planu. Indira se modnom kombinacijom pohvalila na Instagramu.</p><p>- Kako volim nedjelje i naše modne transformacije - napisala je u opis. No njezini pratitelji nisu se obazirali na kandidate emisije, već na Indirine atribute.</p><p>- Predivna si, sve si ljepša s godinama - pisali su joj. </p><p><strong>Maja Šuput</strong> (41) joj je rekla da će sljedeći put imati još veći dekolte od nje, na što je Indira rekla da ne vjeruje da je to moguće pa su se okladile u sto eura. No nije niti Maja zaostajala puno za njom. Odjenula je dugu zelenu haljinu s povećim prorezom, a gledatelji su se na društvenim mrežama pitali nosi li uopće gaćice.</p><p>Fotografiju je na društvenim mrežama podijelio i modni stilist <strong>Marko Grubnić</strong> (37). Ponosno je pozirao s Indirom, <strong>Nives Celzijus</strong> (38) i Majom Šuput koja je u ulozi voditeljice. </p><p>- Hej ljepotice, moje prijateljice - napisao je Marko, a pratitelji su ga u komentarima pohvalili kako ih je odlično odjenuo.</p>