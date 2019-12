Grubnićeva zimska idila: Želim si napraviti klizalište u stanu!

Ne štedim se kad su ukrasi u pitanju pa mi dom izgleda kao Disneyland, ali uživam u tome beskrajno, priča nam kroz smijeh Marko Grubnić (37).

Modni stilist svake godine ima pune ruke posla jer pazi na svaki detalj u stanu. I ove si je godine, već tradicionalno, dao truda da cijela obitelj bude na okupu.

Iako je Marko unajmio ljude koji mu profesionalno urede dom za blagdane, sve ukrase je kupovao, kako kaže, sam tijekom godina. Objašnjava nam kako je u obitelji Grubnić ovoga Badnjaka na meniju bio bakalar bianco, a izjavio nam je kako je tek nedavno otkrio svoju strast prema kuhanju.

- Za bogatu trpezu bili su zaslužni moji roditelji, dogovaramo se što ćemo jesti tih dana. To su uglavnom tradicionalna jela, poput sarme, purice s mlincima i ostalih finih domaćih stvari - izjavio je stilist.

Ističe da iako često putuje, blagdane voli provesti doma, a ove godine je imao jednu posebnu želju koju, kaže, nažalost, nije uspio ostvariti.

- Htio sam napraviti malo klizalište na terasi za prijatelje, ali zbog poslovnih obaveza na ‘Supertalentu’ i ostalog nisam to uspio realizirati, jer je procedura to sve organizirati i napraviti - objašnjava te dodaje kako će si taj 'zadatak' i želju ostaviti za iduću godinu.

Marko je prije tri godine uveo tradiciju u obitelj, a to je zajednička blagdanska fotografija. Svi se lijepo odjenu i poziraju ispred fotoaparata.

Inače smo naviknuli vidjeti stilista i njegovu majku Branku (59) kako se smješkaju ispred objektiva, ali po uzoru na veličanstvene čestitke kakve rade slavne face, stilist je okupio cijelu obitelj.

Tako se na fotografiji vidi i Markov otac Veljko koji je bio sređen, a stavio je i leptir mašnu.

- Naše fotografije nastanu brzo, bitni su samo dobra volja i pozitivna energija. Uvijek se veselimo tome, iako se tata baš i ne voli slikati. Ali to božićno slikanje i njega veseli jer zna da nam je to svima prekrasna uspomena, a vrijeme leti nepovratno i nismo baš svi na okupu često, tako da su nam to baš dragocjeni trenuci koje volimo ovjekovječiti - kaže Marko.

Novu 2020. neće dočekati u Zagrebu, nego namjerava posjetiti svoj, kako ističe, drugi dom - Pariz.

